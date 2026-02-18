Foto 1 / 10
Perbesar
Umat Islam melaksanakan Shalat Tarawih pertama Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Foto 2 / 10
Perbesar
Umat Islam melaksanakan Shalat Tarawih pertama Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Foto 3 / 10
Perbesar
Umat Islam melaksanakan Shalat Tarawih pertama Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Foto 4 / 10
Perbesar
Umat Islam melaksanakan Shalat Tarawih pertama Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Foto 5 / 10
Perbesar
Umat Islam melaksanakan Shalat Tarawih pertama Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Foto 6 / 10
Perbesar
Umat Islam melaksanakan Shalat Tarawih pertama Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Foto 7 / 10
Perbesar
Umat Islam melaksanakan Shalat Tarawih pertama Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Foto 8 / 10
Perbesar
Umat Islam melaksanakan Shalat Tarawih pertama Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Foto 9 / 10
Perbesar
Umat Islam melaksanakan Shalat Tarawih pertama Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Foto 10 / 10
Perbesar
Umat Islam melaksanakan Shalat Tarawih pertama Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Advertisement
Shalat Tarawih Perdana 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal
Rabu 18 Februari 2026 22:48 WIB
A
A
A
JAKARTA - Umat Islam melaksanakan Shalat Tarawih pertama Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Ribuan jamaah memadati masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut untuk menunaikan ibadah malam pertama di bulan suci. Pemerintah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis (19/2), menandai dimulainya rangkaian ibadah Ramadan di seluruh Indonesia.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya