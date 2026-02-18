JAKARTA - Umat Islam melaksanakan Shalat Tarawih pertama Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Ribuan jamaah memadati masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut untuk menunaikan ibadah malam pertama di bulan suci. Pemerintah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis (19/2), menandai dimulainya rangkaian ibadah Ramadan di seluruh Indonesia.