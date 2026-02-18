JAKARTA - Atraksi barongsai memeriahkan Perayaan Imlek Nasional 2026 yang digelar oleh Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (18/2/2026). Mengusung tema “Harmoni Nusantara: Bersama Kita Kuat – Bersatu dalam Harapan Indonesia”, acara ini menjadi simbol kebhinekaan, persatuan, dan semangat gotong royong di tengah keberagaman bangsa.

Perayaan berlangsung semarak dengan ragam pertunjukan seni dan budaya Tionghoa, di antaranya atraksi barongsai yang memukau para undangan. Nuansa kebersamaan terasa kental ketika para tamu dari berbagai latar belakang turut menikmati rangkaian acara yang sarat pesan toleransi dan persaudaraan.

Sejumlah tokoh nasional turut hadir, termasuk Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, serta para menteri dari Kabinet Merah Putih.