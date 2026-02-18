Advertisement
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) memberikan penghargaan kepada Stafsus Menhan Bidang Komunikasi dan Publik Deddy Corbuzier saat Perayaan Imlek Nasional bertema Harmoni Nusantara di Djakarta Theater, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Acara ini menjadi simbol komitmen dalam merawat keberagaman dan memperkuat persatuan bangsa.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) memberikan penghargaan kepada Stafsus Menhan Bidang Komunikasi dan Publik Deddy Corbuzier saat Perayaan Imlek Nasional bertema Harmoni Nusantara di Djakarta Theater, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Acara ini menjadi simbol komitmen dalam merawat keberagaman dan memperkuat persatuan bangsa.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) memberikan penghargaan kepada Stafsus Menhan Bidang Komunikasi dan Publik Deddy Corbuzier saat Perayaan Imlek Nasional bertema Harmoni Nusantara di Djakarta Theater, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Deddy Corbuzier Terima Penghargaan pada Perayaan Tahun Baru Imlek 2026

Rabu 18 Februari 2026 22:35 WIB
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) memberikan penghargaan kepada Stafsus Menhan Bidang Komunikasi dan Publik Deddy Corbuzier saat Perayaan Imlek Nasional bertema Harmoni Nusantara di Djakarta Theater, Jakarta, Rabu (18/2/2026). 

 
Acara ini menjadi simbol komitmen dalam merawat keberagaman dan memperkuat persatuan bangsa.
