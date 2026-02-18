JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) memberikan penghargaan kepada Stafsus Menhan Bidang Komunikasi dan Publik Deddy Corbuzier saat Perayaan Imlek Nasional bertema Harmoni Nusantara di Djakarta Theater, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Acara ini menjadi simbol komitmen dalam merawat keberagaman dan memperkuat persatuan bangsa.