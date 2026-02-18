JAKARTA - Compas.co.id bersama CNBC Indonesia menggelar Indonesia Exceptional Performance in E-Commerce (EPIC) Awards 2026 untuk mengapresiasi brand dengan performa terbaik di ekosistem e-commerce sepanjang 2025, khususnya di industri FMCG yang kian kompetitif.

Dalam ajang ini, Danone Indonesia meraih dua penghargaan melalui brand SGM sebagai Indonesia’s #1 Choice for Daily Growth Nutrition dan Bebelac sebagai Mom’s Absolute Choice for Premium Nutrition. Penghargaan diberikan berdasarkan seleksi objektif berbasis data performa penjualan sepanjang tahun.

Sales Director Danone Specialized Nutrition Indonesia, Rizki Imam Ardhi, menyampaikan apresiasi atas penghargaan untuk SGM dan menegaskan komitmen perusahaan menghadirkan nutrisi berkualitas dan terjangkau guna mendukung tumbuh kembang anak Indonesia.

Sementara itu, Group Channel Manager Key Account & E-Commerce Danone Specialized Nutrition Indonesia, Silvia Rahmawati, menyampaikan rasa syukur atas capaian Bebelac serta komitmen menghadirkan nutrisi premium guna mendukung potensi anak Indonesia.

CEO & Co-Founder Compas.co.id, Hanindia Narendrata, yang menyerahkan langsung penghargaan, mengapresiasi konsistensi Danone Specialized Nutrition Indonesia dalam memanfaatkan data dan insight e-commerce secara strategis untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Penghargaan ini menegaskan komitmen SGM dan Bebelac dalam menghadirkan nutrisi berkualitas sekaligus memperkuat kontribusi terhadap ekosistem e-commerce Indonesia yang transparan dan berorientasi pada konsumen.