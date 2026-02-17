JAKARTA - Jamaah muhammadiyah melaksanakan shalat tarawih pertama di Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (17/2/2026). Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi menetapkan awal Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, sementara pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.