Jamaah muhammadiyah melaksanakan shalat tarawih pertama di Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Jamaah muhammadiyah melaksanakan shalat tarawih pertama di Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Jamaah muhammadiyah melaksanakan shalat tarawih pertama di Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Jamaah muhammadiyah melaksanakan shalat tarawih pertama di Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Jamaah muhammadiyah melaksanakan shalat tarawih pertama di Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (17/2/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Muhammadiyah Mulai Ramadhan 1447 H, Tarawih Perdana Digelar di Masjid At-Tanwir

Selasa 17 Februari 2026 22:53 WIB
JAKARTA - Jamaah muhammadiyah melaksanakan shalat tarawih pertama di Masjid At-Tanwir  PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (17/2/2026). Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi menetapkan awal Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, sementara pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. 

