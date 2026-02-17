JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar (tengah) bersama dengan Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi`i (kanan) dan Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (kiri) menyampaikan hasil sidang isbat di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan tersebut diambil dalam Sidang Isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Keputusan diambil setelah hasil hisab dan rukyat dari 96 titik pemantauan menunjukkan hilal masih berada di bawah ufuk saat matahari terbenam.

Ketinggian hilal tercatat antara minus 2,41 hingga minus 0,93 derajat, dengan elongasi 0,94 hingga 1,89 derajat, sehingga belum memenuhi kriteria imkanur rukyat MABIMS.

Penetapan awal Ramadan di Indonesia dilakukan melalui metode hisab sebagai dasar perhitungan dan rukyat sebagai konfirmasi.