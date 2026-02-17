Advertisement
Sejumlah jemaah melaksanakan salat tarawih pertama di Masjid Al Birru, Depok, Selasa (17/2/2026).
Sejumlah jemaah melaksanakan salat tarawih pertama di Masjid Al Birru, Depok, Selasa (17/2/2026).
Sejumlah jemaah melaksanakan salat tarawih pertama di Masjid Al Birru, Depok, Selasa (17/2/2026).
Sejumlah jemaah melaksanakan salat tarawih pertama di Masjid Al Birru, Depok, Selasa (17/2/2026).
Sejumlah jemaah melaksanakan salat tarawih pertama di Masjid Al Birru, Depok, Selasa (17/2/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Jemaah Laksanakan Tarawih Perdana di Depok, Awal Ramadan Berbeda Sehari

Selasa 17 Februari 2026 22:51 WIB
Sejumlah jemaah melaksanakan salat tarawih pertama di Masjid Al Birru, Depok, Selasa (17/2/2026). 
 
Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H pada hari Rabu 18 Februari 2026.
 
Sementara pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan awal Ramadan 2026 jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026.
Foto Lainnya
Shalat Tarawih Perdana 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal
Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada 19 Februari 2026
Kolaborasi Gobel Group - Muhammadiyah Hadirkan Inovasi Baru untuk Perkuat Industri Nasional
Awal Puasa 2025, Pemerintah dan Muhammadiyah Bersamaan
Presiden Prabowo Hadiri Milad ke-112 Muhammadiyah di NTT
Potret Antusiasme Siswa SD Muhammadiyah 1 Wonopeti Kulon Progo Makan Bergizi Gratis
Sholat Tarawih Pertama Jamaah Muhammadiyah Aceh Barat
Ganjar-Mahfud Dialog Terbuka di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta