Sejumlah jemaah melaksanakan salat tarawih pertama di Masjid Al Birru, Depok, Selasa (17/2/2026).

Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H pada hari Rabu 18 Februari 2026.

Sementara pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan awal Ramadan 2026 jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026.