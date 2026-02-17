Foto 1 / 5
Sejumlah jemaah melaksanakan salat tarawih pertama di Masjid Al Birru, Depok, Selasa (17/2/2026).
Jemaah Laksanakan Tarawih Perdana di Depok, Awal Ramadan Berbeda Sehari
Selasa 17 Februari 2026 22:51 WIB
Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H pada hari Rabu 18 Februari 2026.
Sementara pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan awal Ramadan 2026 jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026.
