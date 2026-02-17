Petugas melayani warga dalam kegiatan pemberdayaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Komunikasi berdampak yang dijalankan perusahaan mengantarkan PNM meraih tiga penghargaan dalam ajang PR Indonesia Awards (PRIA) 2026.

PNM meraih Gold Winner kategori Insan PR sektor Anak Usaha BUMN, Silver Winner kategori Owned Media subkategori Video Profile, serta Bronze Winner kategori Program Komunikasi Social Responsibility (SR) subkategori Community Based Development.

Penghargaan diserahkan di Taman Budaya Embung Giwangan, Yogyakarta, Jumat (13/2/2026). Tahun ini, PRIA Awards mencatat 158 karya dari berbagai instansi, mulai dari kementerian, lembaga, BUMN, anak usaha BUMN, korporasi swasta, pemerintah daerah, BUMD, hingga perguruan tinggi, mencerminkan ketatnya persaingan sekaligus meningkatnya kualitas praktik komunikasi di Indonesia.

Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary, menyatakan penghargaan tersebut menjadi refleksi atas komitmen perusahaan dalam menghadirkan komunikasi yang tidak sekadar informatif, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat.

“Bagi kami, komunikasi bukan sekadar menyampaikan pesan, melainkan menghadirkan dampak. Apa yang dikomunikasikan harus mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh insan PNM yang konsisten menjaga kepercayaan publik melalui karya dan kolaborasi yang tulus,” ujarnya.

Bagi PNM, apresiasi ini menegaskan komitmen perusahaan dalam mengelola komunikasi yang sejalan dengan misi sosial untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, khususnya pemberdayaan perempuan prasejahtera di seluruh Indonesia. Melalui berbagai kanal dan program, PNM memastikan setiap pesan selaras dengan upaya nyata mendampingi dan mengembangkan UMKM.

Mengusung tagar #PNMuntukUMKM dan #PNMPemberdayaanUMKM, program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif tahun sebelumnya, #CariTauLangkahBaru, guna memperluas dampak serta membina nasabah unggulan agar semakin berkembang.