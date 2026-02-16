Advertisement
Warga menikmati suasana sore di area depan Gedung DPRD Kota Tangerang, Banten, dengan mengunjungi pasar rakyat yang digelar di lokasi tersebut, Senin (16/2/2026).
Warga menikmati suasana sore di area depan Gedung DPRD Kota Tangerang, Banten, dengan mengunjungi pasar rakyat yang digelar di lokasi tersebut, Senin (16/2/2026).
Warga menikmati suasana sore di area depan Gedung DPRD Kota Tangerang, Banten, dengan mengunjungi pasar rakyat yang digelar di lokasi tersebut, Senin (16/2/2026).
Warga menikmati suasana sore di area depan Gedung DPRD Kota Tangerang, Banten, dengan mengunjungi pasar rakyat yang digelar di lokasi tersebut, Senin (16/2/2026).
Warga menikmati suasana sore di area depan Gedung DPRD Kota Tangerang, Banten, dengan mengunjungi pasar rakyat yang digelar di lokasi tersebut, Senin (16/2/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Warga Padati Area Depan Gedung DPRD Kota Tangerang, Nikmati Pasar Rakyat dan Kuliner Sore

Senin 16 Februari 2026 21:37 WIB
TANGERANG - Warga menikmati suasana sore di area depan Gedung DPRD Kota Tangerang, Banten, dengan mengunjungi pasar rakyat yang digelar di lokasi tersebut, Senin (16/2/2026). Beragam kuliner dan permainan anak-anak tersedia, menarik keluarga untuk menghabiskan waktu bersama di ruang terbuka itu.

 
Kawasan ini menjadi salah satu pilihan hiburan warga. Sejumlah pengunjung tampak membawa anak dan kerabat untuk bersantai, mencicipi jajanan, serta menikmati suasana kebersamaan di tengah aktivitas kota.
