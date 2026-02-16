Advertisement
Head Chef Herloom Hotel & Residence BSD, Reza Marwardi, memastikan keseimbangan bahan-bahan berkualitas tinggi dan teknik memasak.
HOME MULTIMEDIA Foto

Sensasi Menu Iftar Rumahan ala Hotel Bintang 4 di BSD

Senin 16 Februari 2026 21:37 WIB
A
A
A
TANGERANG - Mi mamak dan pindang ikan khas Palembang langsung mencuri perhatian saat buffet aneka hidangan iftar dibuka. Masakan rumahan khas Melayu tampil menggoda dengan aroma bumbu rempah nan kuat dan penyajian yang hangat menggoda. Kedua menu tersebut menjadi bagian dari pengalaman berbuka puasa yang ditawarkan Herloom Hotel & Residence BSD bertajuk ”Home of Ramadan – A Nostalgic Flavour of Rasa Roomah” di Arooma Asian Bistro.
 
Selain mi mamak dan pindang, kambing guling tentu tak bisa dilewatkan. Menu bakaran ini juga menjadi andalan berbuka puasa Ramadan 2026 di sana. Tersedia pula nasi lemak, rendang ayam serta hidangan Melayu dan Nusantara lainnya berdampingan dengan sayuran dan lauk berempah hangat. F&B Manager Herloom Hotel & Residence BSD, Chef Rangga, menekankan bahwa kekuatan rasa  yang disajikan berasal dari resep keluarga. “Kami ingin tamu merasa pulang ke rumah saat berbuka bersama di sini,” ujarnya. 
 
Untuk dessert, deretan hidangan manis memperkaya kesan dan kenangan. Tamu dapat menikmati kue lapis pelangi berbalut kelapa parut yang lembut. Aneka puding gelas tersaji ringan dan mudah dinikmati segala usia. Ada pula umm ali yang hadir sebagai dessert khas Timur Tengah. Ini adalah puding roti yang direndam susu manis hangat, dihiasi whipping cream serta kayu manis bertabur almond, pistachio, dan kismis. Sudah tentu lezat dengan tekstur serta rasa seimbang.
 
Head Chef Herloom Hotel & Residence BSD, Reza Marwardi, memastikan keseimbangan bahan-bahan berkualitas tinggi dan teknik memasak. “Setiap hidangan disiapkan segar untuk pengalaman makan yang berkesan,” jaminnya. 
 
Anak usia 6-12 tahun mendapat diskon iftar buffet 50 persen sementara anak usia di bawah 5 tahun gratis. Menurut Marketing Communication Executive Herloom Hotel & Residence BSD, Eliana Wulandari, pihaknya juga menyediakan paket bundling kamar dan iftar. ”Kami pun menyiapkan area di lantai mezzaninne untuk arcade game, mandi bola, serta kids corner interaktif,” katanya. Program ini juga menghadirkan layanan pet-friendly. *
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
