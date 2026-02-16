Foto 1 / 5
Teamhead Marketing PUMA Indonesia Rachmat B. Trilaksono (kedua kanan) dan Brand Marketing PUMA Indonesia Rafi Aldi (ketiga kiri) berfoto bersama para atlet PUMA Indonesia yang berhasil menorehkan prestasi di podium, yakni Sardyanus Sanam (kedua kiri), Irma Handayani (tengah), Yad Hapizudin (ketiga kanan), Rashif Amila Yaqin (kanan), serta Marselino Varelian Falo (kiri), usai mengikuti Planet Sports Run 2026 di ICE BSD City, Tangerang, Minggu (15/2/2026).
Dominasi Lintasan, Atlet PUMA Indonesia Sabet Gelar 5K, 10K, dan Half Marathon
Senin 16 Februari 2026 21:37 WIB
Sebanyak 8.000 pelari dari berbagai kategori mengikuti Planet Sports Run 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Minggu (15/2/2026). Pada kesempatan ini, PUMA Indonesia menurunkan enam atlet di kategori Half Marathon, 10K, dan 5K yang berhasil mencatatkan prestasi di podium.
Deretan atlet PUMA Indonesia yang meraih podium di antaranya Sardyanus Sanam meraih podium ketiga kategori Half Marathon Pria dengan waktu 01:15:16, selanjutnya Irma Handayani yang meraih podium pertama kategori Half Marathon Wanita dengan catatan waktu 01:26:05, disusul Yad Hapizudin di podium kedua kategori 10K Pria dengan waktu 31:47 dan Rashif Amila Yaqin yang menempati podium ketiga dengan waktu 32:41, serta Marselino Varelian Falo di podium pertama kategori 5K dengan waktu 16:07.
