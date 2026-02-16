Sebanyak 8.000 pelari dari berbagai kategori mengikuti Planet Sports Run 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Minggu (15/2/2026). Pada kesempatan ini, PUMA Indonesia menurunkan enam atlet di kategori Half Marathon, 10K, dan 5K yang berhasil mencatatkan prestasi di podium.

Deretan atlet PUMA Indonesia yang meraih podium di antaranya Sardyanus Sanam meraih podium ketiga kategori Half Marathon Pria dengan waktu 01:15:16, selanjutnya Irma Handayani yang meraih podium pertama kategori Half Marathon Wanita dengan catatan waktu 01:26:05, disusul Yad Hapizudin di podium kedua kategori 10K Pria dengan waktu 31:47 dan Rashif Amila Yaqin yang menempati podium ketiga dengan waktu 32:41, serta Marselino Varelian Falo di podium pertama kategori 5K dengan waktu 16:07.