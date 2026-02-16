Foto 1 / 5
Sejumlah warga berdoa di makam keluarga saat ziarah kubur di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut, Jakarta, Senin (16/2/2026).
Ziarah Kubur Jelang Ramadan di TPU Jeruk Purut
Senin 16 Februari 2026 21:59 WIB
JAKARTA - Sejumlah warga berdoa di makam keluarga saat ziarah kubur di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut, Jakarta, Senin (16/2/2026) Menjelang Ramadan 1447 Hijriah, umat muslim melakukan ziarah kubur untuk mendoakan sanak keluarga dan kerabat yang sudah wafat.
