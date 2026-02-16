Advertisement
Penari liong menampilkan atraksi pada perayaan Tahun Baru Imlek di kawasan SCBD, Jakarta, Senin (16/2/2026).
Festival Imlek pada Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili di kawasan tersebut menampilkan hiburan seperti penampilan barongsai, tari liong, instalasi cahaya tematik dan bazar makanan.
Festival Imlek pada Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili di kawasan tersebut menampilkan hiburan seperti penampilan barongsai, tari liong, instalasi cahaya tematik dan bazar makanan.
Festival Imlek pada Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili di kawasan tersebut menampilkan hiburan seperti penampilan barongsai, tari liong, instalasi cahaya tematik dan bazar makanan.
Festival Imlek pada Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili di kawasan tersebut menampilkan hiburan seperti penampilan barongsai, tari liong, instalasi cahaya tematik dan bazar makanan.
HOME MULTIMEDIA Foto

SCBD Bersolek, Festival Imlek 2026 Hadirkan Hiburan dan Bazar Kuliner

Senin 16 Februari 2026 21:56 WIB
JAKARTA - Penari liong menampilkan atraksi pada perayaan Tahun Baru Imlek di kawasan SCBD, Jakarta, Senin (16/2/2026). Festival Imlek pada Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili di kawasan tersebut menampilkan hiburan seperti penampilan barongsai, tari liong, instalasi cahaya tematik dan bazar makanan.

