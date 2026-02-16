JAKARTA - Penari liong menampilkan atraksi pada perayaan Tahun Baru Imlek di kawasan SCBD, Jakarta, Senin (16/2/2026). Festival Imlek pada Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili di kawasan tersebut menampilkan hiburan seperti penampilan barongsai, tari liong, instalasi cahaya tematik dan bazar makanan.