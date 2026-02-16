JAKARTA - Warga keturunan Tionghoa melakukan proses sembahyang malam pergantian Tahun Baru Imlek 2577/2026 di Wihara Amurva Bhumi, Jakarta, Senin (16/2/2026). Sembahyang malam pergantian Tahun Baru Imlek 2577/2026 itu sebagai ungkapan syukur atas segala rezeki dan keselamatan serta untuk pengharapan kehidupan lebih baik.