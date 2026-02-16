Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 6
Perbesar
img-1
Warga menikmati suasana di sekitar aneka ornamen lampu hias dalam Jakarta Light Festival Edisi Imlek di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin (16/2/2026).
Foto 2 / 6
Perbesar
img-2
Warga menikmati suasana di sekitar aneka ornamen lampu hias dalam Jakarta Light Festival Edisi Imlek di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin (16/2/2026).
Foto 3 / 6
Perbesar
img-3
Warga menikmati suasana di sekitar aneka ornamen lampu hias dalam Jakarta Light Festival Edisi Imlek di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin (16/2/2026).
Foto 4 / 6
Perbesar
img-4
Warga menikmati suasana di sekitar aneka ornamen lampu hias dalam Jakarta Light Festival Edisi Imlek di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin (16/2/2026).
Foto 5 / 6
Perbesar
img-5
Warga menikmati suasana di sekitar aneka ornamen lampu hias dalam Jakarta Light Festival Edisi Imlek di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin (16/2/2026).
Foto 6 / 6
Perbesar
img-6
Warga menikmati suasana di sekitar aneka ornamen lampu hias dalam Jakarta Light Festival Edisi Imlek di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin (16/2/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Jakarta Light Festival Edisi Imlek, Warga Padati Bundaran HI

Senin 16 Februari 2026 21:41 WIB
A
A
A

JAKARTA - Warga menikmati suasana di sekitar aneka ornamen lampu hias dalam Jakarta Light Festival Edisi Imlek di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin (16/2/2026). Aneka ornamen lampu hias di sepanjang jalan protokol yang hadir mulai 13-17 Februari 2026 tersebut digelar dalam rangka memeriahkan perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Atraksi Barongsai Warnai Perayaan Imlek Nasional Partai Demokrat
Jakarta Light Festival Edisi Imlek, Warga Padati Bundaran HI
Festival Imlek Jakarta 2026 Semarakkan Bundaran HI dengan Atraksi Barongsai dan Tari Liong
Jelang Perayaan Imlek Kelenteng Hian Thian Siang Tee Lakukan Bersih-bersih
Tradisi Bagi-Bagi Angpao Jelang Perayaan Imlek di Semarang
Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI
Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI
Petugas Percantik Bundaran HI dengan Ornamen Natal