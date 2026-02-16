JAKARTA - Warga menikmati suasana di sekitar aneka ornamen lampu hias dalam Jakarta Light Festival Edisi Imlek di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin (16/2/2026). Aneka ornamen lampu hias di sepanjang jalan protokol yang hadir mulai 13-17 Februari 2026 tersebut digelar dalam rangka memeriahkan perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili.