Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 4
Perbesar
img-1
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi terdampak tanah bergerak di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Semarang, Sabtu (14/02/2026).
Foto 2 / 4
Perbesar
img-2
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi terdampak tanah bergerak di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Semarang, Sabtu (14/02/2026).
Foto 3 / 4
Perbesar
img-3
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi terdampak tanah bergerak di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Semarang, Sabtu (14/02/2026).
Foto 4 / 4
Perbesar
img-4
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi terdampak tanah bergerak di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Semarang, Sabtu (14/02/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Tinjau Tanah Bergerak di Semarang, Wapres Tegaskan Keselamatan Warga Prioritas

Minggu 15 Februari 2026 00:28 WIB
A
A
A
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi terdampak tanah bergerak di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Semarang, Sabtu (14/02/2026), usai agenda kunjungan di Klenteng Sam Poo Kong.
 
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar perlindungan masyarakat menjadi fokus utama dalam setiap penanganan situasi darurat. Di lokasi, Wapres berdialog dengan warga yang mengungsi dan memastikan keselamatan menjadi prioritas utama, terlebih karena terdapat anak-anak dan bayi di area terdampak.
 
Selain meninjau kondisi wilayah, Wapres juga mengecek kesiapan posko pengungsian, mulai dari pemenuhan kebutuhan makanan hingga layanan kesehatan. Ia meminta aparat setempat memastikan warga mendapat kebutuhan dasar secara layak serta tetap berada di lokasi aman mengingat musim hujan belum berakhir.
 
Pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah lanjutan, termasuk opsi relokasi bagi warga terdampak, sebagai bagian dari upaya penanganan bencana yang cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
 
(Foto : Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden)
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Wapres Gibran Rakabuming Berbagi Kepedulian dengan Anak-Anak di Rancameong, Bandung
Wapres Gibran Rakabuming Tinjau Instalasi SPAM Regional Jatiluhur I di Bekasi
Momen Gibran Rakabuming Raka Disumpah Menjadi Wakil Presiden
Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka Tinjau Simulasi Makan Siang Gratis di Solo
Partai Perindo Hormati Putusan MK dan Ucapkan Selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
TGB Zainul Majdi Bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka di Pura Mangkunegaran
Sambangi Solo, Prabowo Disambut Gibran Rakabuming Raka
Hary Tanoesoedibjo Lakukan Pertemuan dengan Gibran Rakabuming Raka