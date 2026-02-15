Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi terdampak tanah bergerak di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Semarang, Sabtu (14/02/2026), usai agenda kunjungan di Klenteng Sam Poo Kong.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar perlindungan masyarakat menjadi fokus utama dalam setiap penanganan situasi darurat. Di lokasi, Wapres berdialog dengan warga yang mengungsi dan memastikan keselamatan menjadi prioritas utama, terlebih karena terdapat anak-anak dan bayi di area terdampak.

Selain meninjau kondisi wilayah, Wapres juga mengecek kesiapan posko pengungsian, mulai dari pemenuhan kebutuhan makanan hingga layanan kesehatan. Ia meminta aparat setempat memastikan warga mendapat kebutuhan dasar secara layak serta tetap berada di lokasi aman mengingat musim hujan belum berakhir.

Pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah lanjutan, termasuk opsi relokasi bagi warga terdampak, sebagai bagian dari upaya penanganan bencana yang cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

(Foto : Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden)