JAKARTA - Pertandingan persahabatan antara Juicy Padel dan Venom Fighter digelar di Kinesis Padel, kawasan Pluit, Jakarta Utara, Jumat (13/2/2026). Laga berlangsung kompetitif namun santai, mempertemukan dua komunitas dari industri berbeda dalam satu lapangan.

Duel ini disebut sebagai “kakak-adik secara brand”. Venom Indonesia yang dikenal sebagai merek sistem audio kendaraan diwakili Irwan Kusuma selaku Komisaris dan Direktur Utama, memperkuat tim Venom Fighter. Sementara Juicy Padel dipimpin Ifan Kusuma, Komisaris dan Direktur Utama Oxone, yang bergerak di sektor peralatan rumah tangga.

Sebanyak 25 peserta dari masing-masing komunitas ambil bagian dengan format lima pasangan—terdiri dari kategori putra dan putri—yang bertanding bergantian selama dua jam. Tanpa hadiah uang tunai, para pemenang memperoleh produk dari masing-masing brand sebagai bentuk apresiasi.

Melalui olahraga padel yang tengah berkembang pesat, kedua komunitas berharap dapat mempererat silaturahmi, membangun kolaborasi lintas industri, serta memperkuat jejaring bisnis dalam suasana yang sehat dan penuh kebersamaan.