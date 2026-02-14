Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Laga berlangsung kompetitif namun santai, mempertemukan dua komunitas dari industri berbeda dalam satu lapangan.
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Pertandingan persahabatan antara Juicy Padel dan Venom Fighter digelar di Kinesis Padel, kawasan Pluit, Jakarta Utara, Jumat (13/2/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Sebanyak 25 peserta dari masing-masing komunitas ambil bagian dengan format lima pasangan terdiri dari kategori putra dan putriyang bertanding bergantian selama dua jam.
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Sebanyak 25 peserta dari masing-masing komunitas ambil bagian dengan format lima pasangan terdiri dari kategori putra dan putriyang bertanding bergantian selama dua jam.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Sebanyak 25 peserta dari masing-masing komunitas ambil bagian dengan format lima pasangan terdiri dari kategori putra dan putriyang bertanding bergantian selama dua jam.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Duel Kakak Beradik di Lapangan Padel, Juicy Padel Tantang Venom Fighter

Sabtu 14 Februari 2026 23:37 WIB
A
A
A

JAKARTA - Pertandingan persahabatan antara Juicy Padel dan Venom Fighter digelar di Kinesis Padel, kawasan Pluit, Jakarta Utara, Jumat (13/2/2026). Laga berlangsung kompetitif namun santai, mempertemukan dua komunitas dari industri berbeda dalam satu lapangan.

 
Duel ini disebut sebagai “kakak-adik secara brand”. Venom Indonesia yang dikenal sebagai merek sistem audio kendaraan diwakili Irwan Kusuma selaku Komisaris dan Direktur Utama, memperkuat tim Venom Fighter. Sementara Juicy Padel dipimpin Ifan Kusuma, Komisaris dan Direktur Utama Oxone, yang bergerak di sektor peralatan rumah tangga.
 
Sebanyak 25 peserta dari masing-masing komunitas ambil bagian dengan format lima pasangan—terdiri dari kategori putra dan putri—yang bertanding bergantian selama dua jam. Tanpa hadiah uang tunai, para pemenang memperoleh produk dari masing-masing brand sebagai bentuk apresiasi.
 
Melalui olahraga padel yang tengah berkembang pesat, kedua komunitas berharap dapat mempererat silaturahmi, membangun kolaborasi lintas industri, serta memperkuat jejaring bisnis dalam suasana yang sehat dan penuh kebersamaan.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Olahraga Padel Padel
Foto Lainnya
AMA Indonesia Gelar Padel Tournament 2026 Serentak di 13 Kota, Targetkan Rekor MURI
Duel Kakak Beradik di Lapangan Padel, Juicy Padel Tantang Venom Fighter
Padel Berkebaya, Gaya Baru Rayakan Warisan Budaya di Kalangan Anak Muda
Kejuaraan Padel di Kemang, 32 Tim dan 366 Pemain Ikut Berkompetisi