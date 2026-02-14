Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 7
Perbesar
img-1
Penari liong menampilkan atraksi saat perayaan Festival Imlek Jakarta di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Foto 2 / 7
Perbesar
img-2
Pemerintah DKI Jakarta menggelar Festival Imlek Jakarta 2026 menjelang Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili dan menjadi festival Imlek yang pertama kali digelar dengan menampilkan berbagai macam hiburan seperti penampilan barongsai, tari liong, dan instalasi cahaya tematik.
Foto 3 / 7
Perbesar
img-3
Pemerintah DKI Jakarta menggelar Festival Imlek Jakarta 2026 menjelang Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili dan menjadi festival Imlek yang pertama kali digelar dengan menampilkan berbagai macam hiburan seperti penampilan barongsai, tari liong, dan instalasi cahaya tematik.
Foto 4 / 7
Perbesar
img-4
Pemerintah DKI Jakarta menggelar Festival Imlek Jakarta 2026 menjelang Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili dan menjadi festival Imlek yang pertama kali digelar dengan menampilkan berbagai macam hiburan seperti penampilan barongsai, tari liong, dan instalasi cahaya tematik.
Foto 5 / 7
Perbesar
img-5
Penari barongsai menampilkan atraksi saat perayaan Festival Imlek Jakarta di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Foto 6 / 7
Perbesar
img-6
Penari barongsai menampilkan atraksi saat perayaan Festival Imlek Jakarta di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Foto 7 / 7
Perbesar
img-7
Penari liong menampilkan atraksi saat perayaan Festival Imlek Jakarta di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Festival Imlek Jakarta 2026 Semarakkan Bundaran HI dengan Atraksi Barongsai dan Tari Liong

Sabtu 14 Februari 2026 23:47 WIB
A
A
A
JAKARTA - Penari liong menampilkan atraksi saat perayaan Festival Imlek Jakarta di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (13/2/2026)malam. Pemerintah DKI Jakarta menggelar Festival Imlek Jakarta 2026 menjelang Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili dan menjadi festival Imlek yang pertama kali digelar dengan menampilkan berbagai macam hiburan seperti penampilan barongsai, tari liong, dan instalasi cahaya tematik. 
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Atraksi Barongsai Warnai Perayaan Imlek Nasional Partai Demokrat
Festival Imlek Jakarta 2026 Semarakkan Bundaran HI dengan Atraksi Barongsai dan Tari Liong
Jelang Perayaan Imlek Kelenteng Hian Thian Siang Tee Lakukan Bersih-bersih
Semarak Imlek 2577, Barongsai Tampil Atraktif di Pusat Perbelanjaan
Tradisi Bagi-Bagi Angpao Jelang Perayaan Imlek di Semarang
Atraksi Reog dan Barongsai Warnai CFD Jakarta Peringati HUT ke-79 Bhayangkara
Atraksi Barongsai Memeriahkan Festival Cap Go Meh 2025 di SCBD Jakarta
Pertunjukkan Barongsai di Stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim