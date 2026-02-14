Foto 1 / 7
Penari liong menampilkan atraksi saat perayaan Festival Imlek Jakarta di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Foto 2 / 7
Foto 3 / 7
Foto 4 / 7
Foto 5 / 7
Penari barongsai menampilkan atraksi saat perayaan Festival Imlek Jakarta di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Foto 6 / 7
Penari barongsai menampilkan atraksi saat perayaan Festival Imlek Jakarta di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Foto 7 / 7
Penari liong menampilkan atraksi saat perayaan Festival Imlek Jakarta di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Festival Imlek Jakarta 2026 Semarakkan Bundaran HI dengan Atraksi Barongsai dan Tari Liong
Sabtu 14 Februari 2026 23:47 WIB
JAKARTA - Penari liong menampilkan atraksi saat perayaan Festival Imlek Jakarta di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (13/2/2026)malam. Pemerintah DKI Jakarta menggelar Festival Imlek Jakarta 2026 menjelang Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili dan menjadi festival Imlek yang pertama kali digelar dengan menampilkan berbagai macam hiburan seperti penampilan barongsai, tari liong, dan instalasi cahaya tematik.
