JAKARTA - Pengurus membersihkan klenteng Hian Thian Siang Tee di Kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (14/2/2026). Jelang Tahun Baru Imlek, Kelenteng Hian Thian Siang Tee mulai melakukan bersih-bersih. Pengurus serta umat melakukan bersih-bersih altar dan rupang atau patung dewa dari berbagai debu. Ritual setahun sekali itu diikuti secara antusias oleh umat Tridharma. Mereka membersihkan satu per satu rupang secara manual agar saat Hari Imlek kelenteng lebih bersih dan beribadah dengan nyaman.