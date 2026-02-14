JAKARTA - Asosiasi Manajemen Indonesia (AMA Indonesia) menyelenggarakan Padel Tournament 2026 – Charity for Indonesia secara serentak di 13 kota Jakarta, Sabtu (14/2/2026). Turnamen ini digelar di Padang, Medan, Batam, Palembang, Lampung, Tangerang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Bali, dan Makassar sebagai gerakan nasional yang mengintegrasikan sportivitas, kepemimpinan profesional, dan tanggung jawab sosial.

Melalui pelaksanaan simultan tersebut, AMA Indonesia menargetkan pencatatan rekor di Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) sebagai penyelenggaraan kompetisi padel secara serentak oleh satu organisasi di kota terbanyak. Kegiatan ini dikelola dengan standar operasional terpadu dan sistem dokumentasi terpusat untuk memastikan kualitas pelaksanaan di setiap kota.

Ketua Dewan Pembina AMA Indonesia Burhanuddin Abdullah menegaskan inisiatif ini mencerminkan peran organisasi profesional dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor dan kontribusi sosial terukur. Ketua Umum AMA Indonesia Alex Denni menambahkan, turnamen ini menjadi simbol kepemimpinan kolaboratif sekaligus komitmen pengembangan SDM di sektor-sektor prioritas nasional, termasuk koperasi dan UMKM.

Selain menargetkan rekor nasional, kegiatan ini juga mengusung misi sosial. Dana charity yang dihimpun akan disalurkan untuk mendukung program pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

AMA Indonesia turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) dalam penyelenggaraan turnamen ini. Kolaborasi tersebut mencerminkan sinergi strategis antara organisasi profesi dan BUMN dalam menghadirkan agenda nasional yang berdampak positif dan berkelanjutan.