Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Peserta Train Model mempersiapkan miniatur kereta dalam pameran diorama Livery KCI kolaborasi dengan produsen industri train negara Jepang, KATO saat peluncuran C-Merch KAI Commuter di Stasiun BNI City, Jakarta, Sabtu (14/2/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Peserta Train Model mempersiapkan miniatur kereta dalam pameran diorama Livery KCI kolaborasi dengan produsen industri train negara Jepang, KATO saat peluncuran C-Merch KAI Commuter di Stasiun BNI City, Jakarta, Sabtu (14/2/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Direktur Utama KAI Commuter Purnomo Sidi (tengah) meninjau pameran diorama livery Kereta Commuter Indonesia (KCI) hasil kolaborasi dengan produsen model kereta asal Jepang, KATO, saat peluncuran C-Merch di Stasiun BNI City, Jakarta, Sabtu (14/2/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Peserta Train Model mempersiapkan miniatur kereta dalam pameran diorama Livery KCI kolaborasi dengan produsen industri train negara Jepang, KATO saat peluncuran C-Merch KAI Commuter di Stasiun BNI City, Jakarta, Sabtu (14/2/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Peserta Train Model mempersiapkan miniatur kereta dalam pameran diorama Livery KCI kolaborasi dengan produsen industri train negara Jepang, KATO saat peluncuran C-Merch KAI Commuter di Stasiun BNI City, Jakarta, Sabtu (14/2/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

KAI Commuter Transformasi Ekosistem Perkeretaapian

Sabtu 14 Februari 2026 23:38 WIB
A
A
A

JAKARTA - Peserta Train Model mempersiapkan miniatur kereta dalam pameran diorama Livery KCI kolaborasi dengan produsen industri train negara Jepang, KATO saat peluncuran C-Merch KAI Commuter di Stasiun BNI City, Jakarta, Sabtu (14/2/2026). Rebranding C-Corner menjadi C-Merch sebagai refleksi dari transformasi KCI dalam membangun ekosistem dan lifestylebrand bagi masyarakat luas.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
KAI Commuter Transformasi Ekosistem Perkeretaapian
KAI Commuter Hadirkan Kartu Disabilitas untuk Akses Mudah dan Nyaman
KAI Commuter Tambah Jadwal Perjalanan KRL Jabodetabek Mulai Februari 2025
KAI Commuter Sosialisasi Pencegahan Pelecehan Seksual di Hari IBu