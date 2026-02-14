JAKARTA - Peserta Train Model mempersiapkan miniatur kereta dalam pameran diorama Livery KCI kolaborasi dengan produsen industri train negara Jepang, KATO saat peluncuran C-Merch KAI Commuter di Stasiun BNI City, Jakarta, Sabtu (14/2/2026). Rebranding C-Corner menjadi C-Merch sebagai refleksi dari transformasi KCI dalam membangun ekosistem dan lifestylebrand bagi masyarakat luas.