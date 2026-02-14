Foto 1 / 5
Pengunjung saat mencoba menggunakan alat skin check untuk mengetahui kondisi kulit wajah di Tangerang.
Inovasi merupakan wujud komitmen Landson untuk terus berinovasi menghadirkan solusi perawatan tubuh dan kulit yang relevan untuk kebutuhan masyarakat Indonesia.
President Director PT Pertiwi Agung (Landson) Fera Damayanti (kedua kanan) bersama Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan kelamin Indonesia (Perdoski) Jakarta M. Akbar Wedyadhana (kiri), Sekretaris Umum Perdoski Jakarta Litya Ayu Kanya Anindya (kedua kiri), Experience Influencer Melaney Ricardo (tengah) dan GM Commercial Landson Riccawati Santoso (kanan) berfoto bersama di sela-sela peluncuran varian terbaru ASTRIA yakni ASTRIA ULTRA dan ASTRIA TO GO SERIES serta produk skincare dengan inovasi terkini asal Korea LA PLANTE di Dreamville Beach Club, PIK 2, Tangerang, Banten, Kamis, (12/2/2026).
Talkshow Bahas Inovasi Anti-Aging dan Perawatan Kulit Menyeluruh
Sabtu 14 Februari 2026 23:37 WIB
JAKARTA - Pengunjung saat mencoba menggunakan alat skin check untuk mengetahui kondisi kulit wajah pada peluncuran varian terbaru ASTRIA yakni ASTRIA ULTRA dan ASTRIA TO GO SERIES serta produk skincare dengan inovasi terkini asal Korea LA PLANTE di Dreamville Beach Club, PIK 2, Tangerang, Banten, Kamis, (12/2/2026). PT Pertiwi Agung (Landson) menggelar SKIN-Talk ASTRIA x LA PLANTE bertajuk Unlocking Oceans ULTRA Self Love: Inovasi Anti-Aging Terkini sekaligus menandai peluncuran varian terbaru ASTRIA ULTRA serta produk skincare dengan inovasi terkini asal Korea, LA PLANTE, dua inovasi yang dirancang untuk menghadirkan pendekatan anti-aging yang lebih holistik.
