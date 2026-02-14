JAKARTA - Pengunjung saat mencoba menggunakan alat skin check untuk mengetahui kondisi kulit wajah pada peluncuran varian terbaru ASTRIA yakni ASTRIA ULTRA dan ASTRIA TO GO SERIES serta produk skincare dengan inovasi terkini asal Korea LA PLANTE di Dreamville Beach Club, PIK 2, Tangerang, Banten, Kamis, (12/2/2026). PT Pertiwi Agung (Landson) menggelar SKIN-Talk ASTRIA x LA PLANTE bertajuk Unlocking Oceans ULTRA Self Love: Inovasi Anti-Aging Terkini sekaligus menandai peluncuran varian terbaru ASTRIA ULTRA serta produk skincare dengan inovasi terkini asal Korea, LA PLANTE, dua inovasi yang dirancang untuk menghadirkan pendekatan anti-aging yang lebih holistik.