JAKARTA - Soulyu meresmikan kantor terbaru yang kini berada di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Jumat (13/2/2026). Peresmian kantor baru Soulyu ini turut menandakan adanya kreasi dan kolaborasi yang lebih besar untuk menggebrak industri kecantikan bagi para wanita.

Peresmian kantor baru Soulyu ini turut dihadiri Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo dan CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo. Valencia mengungkap kantor baru ini menghadirkan ruangan yang lebih besar dan terbuka sehingga bisa membangkitkan semangat para karyawan.

Kantor Soulyu terbaru ini hadir dengan nuansa yang semakin nyaman dan lebar. Nuansa ungu yang menjadi warna ciri khas dari Soulyu juga bisa dirasakan saat memasuki ruangan.

Valencia mengungkap hadirnya kantor baru Soulyu bisa terus menjadi tempat inovasi dan menghadirkan lini kecantikan yang semakin diminati masyarakat.

