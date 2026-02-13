JAKARTA - Pertunjukan seni dari para talenta unggul program Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya dalam acara MTN Wave: Gelombang Talenta Seni Budaya Indonesia di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya dirancang bukan sebagai program sesaat, melainkan sebagai alur perjalanan talenta yang berkelanjutan. Sejak tahap pembibitan, pembinaan, hingga rekognisi di tingkat internasional, MTN Seni Budaya membuka akses yang lebih luas agar para talenta dapat tumbuh dalam ekosistem yang terarah dan berdaya saing. Dalam kerangka ini, seni dan budaya tidak hanya dipandang sebagai ruang ekspresi, tetapi juga sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang menuju visi Indonesia Emas 2045.

Semangat tersebut terangkum dalam gelaran MTN Wave yang merefleksikan proses, capaian, sekaligus arah ke depan pelaksanaan MTN Seni Budaya. Ajang ini menegaskan bahwa pembinaan talenta seni budaya merupakan sebuah ekosistem yang terus bertumbuh, bergerak, dan beresonansi dengan perkembangan zaman.

Pertunjukan utama bertajuk “Resonansa: Dari Titik Kecil Menjadi Gelombang Peradaban” menjadi metafora perjalanan talenta yang bermula dari potensi awal, diasah melalui proses pembinaan yang panjang dan konsisten, hingga akhirnya memberikan kontribusi nyata bagi peradaban dan kebudayaan bangsa.