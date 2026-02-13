Advertisement
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato sambutannya dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato sambutannya dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri) menyampaikan paparannya saat diskusi panel Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (ketiga kiri), Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (ketiga kanan), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kiri), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri), Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kedua kanan), dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (kanan) menyampaikan paparannya saat diskusi panel Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato sambutannya dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Jum'at 13 Februari 2026 23:04 WIB

Jum'at 13 Februari 2026 23:04 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato sambutannya dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Forum Indonesia Economic Outlook 2026 merupakan wadah untuk menyampaikan arah kebijakan ekonomi pemerintah sekaligus meyakinkan investor mengenai ketahanan ekonomi Indonesia. 

