JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), Yayasan Mahija Parahita Nusantara (Mahija) bersama Coca-Cola Indonesia memperkuat sektor persampahan informal di Indonesia melalui peningkatan keterampilan, martabat, dan peluang ekonomi bagi para pekerja pengelola sampah berbasis komunitas.

Bertempat di proyek percontohan Recycle Me Zone di Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (13/2/2026) kedua mitra memperkenalkan program pengembangan yang mengintegrasikan pengelolaan sampah organik sebagai jalur baru menuju ketahanan ekonomi bagi para pekerja sektor informal yang kerap disebut sebagai pejuang daur ulang yang berada di garda terdepan pelestarian lingkungan.

Selama bertahun-tahun, para pekerja ini berperan penting dalam upaya daur ulang lokal, khususnya melalui pengumpulan botol plastik PET. Menyadari kebutuhan akan sumber penghasilan yang lebih beragam dan berkelanjutan, program ini kini membekali para peserta dengan keterampilan untuk mengelola berbagai jenis aliran sampah. Dengan demikian, mereka dapat bertransformasi dari pengumpul satu jenis material menjadi wirausahawan lingkungan berbasis komunitas.

Proyek percontohan Recycle Me Zone memberikan pelatihan intensif dan aplikatif dalam pengolahan sampah organik. Melalui inisiatif ini, para peserta memperoleh kemampuan untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi, seperti kompos dan pakan ternak lokal, yang turut membantu mengurangi sampah.

Program ini juga bertujuan memperkuat kapasitas komunitas melalui pembelajaran pengelolaan keuangan usaha, termasuk strategi penetapan harga dan pembagian keuntungan. Hal ini bertujuan agar para peserta lebih siap dalam mengelola pendapatan, merencanakan masa depan, serta menjaga kemandirian ekonomi.