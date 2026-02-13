JAKARTA - CEO BAMED, dr. Yassin Yanuar Mohammad, memaparkan teknologi Oligio di Jakarta, Rabu (12/2/2026).

Di tengah meningkatnya kebutuhan layanan estetika yang aman dan berbasis medis, BAMED menegaskan posisinya sebagai penyedia Complete Medical Aesthetic and Wellness, Led by Specialists. Selama 16 tahun, BAMED konsisten menghadirkan layanan kesehatan yang ditangani langsung oleh dokter spesialis, didukung teknologi terkini, serta berbasis evidence-based medicine dengan akreditasi paripurna.

Komitmen tersebut diperkuat melalui kerja sama dengan PT Sometech Indonesia dalam menghadirkan teknologi Oligio, perangkat monopolar radiofrequency untuk pengencangan kulit non-bedah. Teknologi ini bekerja dengan merangsang produksi kolagen secara terkontrol, efektif untuk mengatasi kekenduran kulit ringan hingga sedang dengan downtime minimal.

BAMED mengusung empat pilar Modern Skin Rejuvenation—structural support, koreksi pigmentasi dan warna, perbaikan tekstur, serta personalisasi dan keamanan. Pendekatan ini menekankan bahwa peremajaan modern bukan sekadar anti-aging, melainkan peningkatan kualitas kulit secara natural tanpa mengubah karakter wajah.

Selain estetika medis, BAMED juga mengintegrasikan nutrisi gizi presisi dan akupunktur medik sebagai bagian dari pendekatan wellness holistik. Strategi ini bertujuan mendukung keseimbangan metabolisme, pengelolaan stres, kualitas tidur, hingga kesehatan jangka panjang pasien.

Melalui integrasi teknologi, pendekatan multidisiplin, dan keputusan klinis yang dipimpin dokter spesialis, BAMED menegaskan komitmennya menghadirkan solusi anti-aging dan wellness yang aman, terukur, dan berkelanjutan.