JAKARTA - Perwakilan penerima beasiswa memberikan keterangan saat Awarding Ceremony GrabScholar di Jakarta, Kamis (12/2/2026). Grab Indonesia menyalurkan beasiswa pendidikan GrabScholar senilai total Rp8,5 miliar kepada 2.316 pelajar dan mahasiswa dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Grab Untuk Indonesia dalam memberdayakan ekosistem Grab dan masyarakat luas melalui dukungan pendidikan yang inklusif.

Sejak diluncurkan pada 2022, GrabScholar telah menjangkau lebih dari 5.700 penerima manfaat yang terdiri atas Mitra Grab, keluarga Mitra, serta masyarakat umum di berbagai daerah. Pada periode 2025, program ini mencatat capaian terluas sepanjang penyelenggaraannya dengan lebih dari 56.000 pendaftar dari seluruh Indonesia. Selain bantuan dana pendidikan, GrabScholar juga menghadirkan pendampingan dan dukungan sarana pembelajaran, termasuk biaya akomodasi serta bantuan laptop bagi mahasiswa guna menunjang proses belajar secara berkelanjutan.

Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi terbaik untuk masa depan dan GrabScholar menjadi wujud komitmen membuka akses pendidikan yang lebih inklusif dan setara. Dalam pelaksanaannya, Grab bekerja sama dengan BenihBaik.com untuk memastikan proses seleksi dan distribusi bantuan berjalan transparan dan tepat sasaran. Melalui kolaborasi lintas sektor, Grab optimistis akses pendidikan yang lebih setara dapat terus diperluas demi membangun masa depan Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan.