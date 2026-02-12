Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Desain ini membantu mengurangi tekanan dan bekas kemerahan pada kulit, sehingga si Kecil dapat bergerak lebih bebas dan tetap merasa nyaman sepanjang hari.
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Desain ini membantu mengurangi tekanan dan bekas kemerahan pada kulit, sehingga si Kecil dapat bergerak lebih bebas dan tetap merasa nyaman sepanjang hari.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Momfluencer, Shania Junianatha; Head of Marketing MAKUKU Indonesia, Sulistyowati; Head of Communication PT. Lucky Mom Indonesia, Titi Nurmalasari dan Dokter Spesialis Anak Konsultan Tumbuh Kembang - Pediatri Sosial, Prof. Dr. dr. Rini Sekartini saat peluncuran MAKUKU Comfort Fit, popok dengan SAP Thin Core Technology pertama di Indonesia di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Desain ini membantu mengurangi tekanan dan bekas kemerahan pada kulit, sehingga si Kecil dapat bergerak lebih bebas dan tetap merasa nyaman sepanjang hari.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Desain ini membantu mengurangi tekanan dan bekas kemerahan pada kulit, sehingga si Kecil dapat bergerak lebih bebas dan tetap merasa nyaman sepanjang hari.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Dukung Tumbuh Kembang Anak, MAKUKU Perkenalkan Comfort Fit dengan Teknologi Inti Tipis

Kamis 12 Februari 2026 23:44 WIB
A
A
A

JAKARTA - Momfluencer, Shania Junianatha; Head of Marketing MAKUKU Indonesia, Sulistyowati; Head of Communication PT. Lucky Mom Indonesia, Titi Nurmalasari dan Dokter Spesialis Anak Konsultan Tumbuh Kembang - Pediatri Sosial, Prof. Dr. dr. Rini Sekartini saat peluncuran MAKUKU Comfort Fit, popok dengan SAP Thin Core Technology pertama di Indonesia di Jakarta, Kamis (12/2/2026). Dalam mendukung proses tumbuh kembang anak, PT Lucky Mom Indonesia (LMI) memperkenalkan MAKUKU Comfort Fit, inovasi popok yang dirancang tipis, cegah bocor dan bebas ruam untuk memberikan kenyamanan yang optimal, sekaligus mendukung kebebasan gerak si Kecil aktif dalam keseharian. MAKUKU Comfort Fit dilengkapi Soft Flexi Fit, yaitu karet elastis lembut di berbagai bagian popok yang mengikuti pergerakan tubuh si Kecil secara natural. Desain ini membantu mengurangi tekanan dan bekas kemerahan pada kulit, sehingga si Kecil dapat bergerak lebih bebas dan tetap merasa nyaman sepanjang hari. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Program Edukasi untuk Optimalkan Perkembangan Anak Usia Dini
Dukung Tumbuh Kembang Anak, MAKUKU Perkenalkan Comfort Fit dengan Teknologi Inti Tipis
Diskusi Pentingnya Sarapan Bernutrisi untuk Kesehatan Tumbuh Kembang Anak
MNC Life Dukung Wahana Bermain Miniapolis untuk Tumbuh Kembang Anak
Dukung Tumbuh Kembang Anak, MNC Peduli Adakan Penyuluhan Gizi di Ciletuh Girang