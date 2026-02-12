JAKARTA - Momfluencer, Shania Junianatha; Head of Marketing MAKUKU Indonesia, Sulistyowati; Head of Communication PT. Lucky Mom Indonesia, Titi Nurmalasari dan Dokter Spesialis Anak Konsultan Tumbuh Kembang - Pediatri Sosial, Prof. Dr. dr. Rini Sekartini saat peluncuran MAKUKU Comfort Fit, popok dengan SAP Thin Core Technology pertama di Indonesia di Jakarta, Kamis (12/2/2026). Dalam mendukung proses tumbuh kembang anak, PT Lucky Mom Indonesia (LMI) memperkenalkan MAKUKU Comfort Fit, inovasi popok yang dirancang tipis, cegah bocor dan bebas ruam untuk memberikan kenyamanan yang optimal, sekaligus mendukung kebebasan gerak si Kecil aktif dalam keseharian. MAKUKU Comfort Fit dilengkapi Soft Flexi Fit, yaitu karet elastis lembut di berbagai bagian popok yang mengikuti pergerakan tubuh si Kecil secara natural. Desain ini membantu mengurangi tekanan dan bekas kemerahan pada kulit, sehingga si Kecil dapat bergerak lebih bebas dan tetap merasa nyaman sepanjang hari.