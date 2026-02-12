Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 3
Perbesar
img-1
Petugas merapikan tumpukan uang Rupiah dan Dolar AS di salah satu tempat penukaran uang di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Foto 2 / 3
Perbesar
img-2
Petugas merapikan tumpukan uang Rupiah dan Dolar AS di salah satu tempat penukaran uang di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Foto 3 / 3
Perbesar
img-3
Petugas merapikan tumpukan uang Rupiah dan Dolar AS di salah satu tempat penukaran uang di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Rupiah Kembali Lesu, Ambles ke Rp16.828 per Dolar AS

Kamis 12 Februari 2026 23:44 WIB
A
A
A

JAKARTA - Petugas merapikan tumpukan uang Rupiah dan Dolar AS di salah satu tempat penukaran uang di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

 
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis (12/2/2026). Rupiah terkoreksi 42 poin atau sekitar 0,25 persen ke level Rp16.828 per dolar AS. Pelemahan ini dipengaruhi kombinasi sentimen eksternal dan domestik, menurut pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Rupiah Kembali Lesu, Ambles ke Rp16.828 per Dolar AS
Rupiah Melemah ke Rp16.819 per Dolar AS, Mayoritas Mata Uang Asia Terkoreksi
Rupiah Menguat Tipis, Ditutup di Rp16.362 per Dolar AS
Ekspor Otomotif Indonesia Capai 2,57 Miliar Dolar AS, Tunjukkan Daya Saing Global
Ajang Premium Asian Tour, Turnamen Golf Indonesian Masters Rebutkan Total Hadiah 2 Juta Dolar AS
Nlai Tukar Rupiah Makin Melemah terhadap Dolar AS
Pemerintah Kirimkan Bantuan ke Palestina dan Sudan Senilai 1 Juta Dolar AS
Nilai Ekspor Batu Bara Alami Penurunan Sebesar 2,41 Miliar Dolar AS