Petugas merapikan tumpukan uang Rupiah dan Dolar AS di salah satu tempat penukaran uang di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Petugas merapikan tumpukan uang Rupiah dan Dolar AS di salah satu tempat penukaran uang di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Petugas merapikan tumpukan uang Rupiah dan Dolar AS di salah satu tempat penukaran uang di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Rupiah Kembali Lesu, Ambles ke Rp16.828 per Dolar AS
Kamis 12 Februari 2026 23:44 WIB
JAKARTA - Petugas merapikan tumpukan uang Rupiah dan Dolar AS di salah satu tempat penukaran uang di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis (12/2/2026). Rupiah terkoreksi 42 poin atau sekitar 0,25 persen ke level Rp16.828 per dolar AS. Pelemahan ini dipengaruhi kombinasi sentimen eksternal dan domestik, menurut pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi.
