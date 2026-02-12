JAKARTA - Petugas merapikan tumpukan uang Rupiah dan Dolar AS di salah satu tempat penukaran uang di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis (12/2/2026). Rupiah terkoreksi 42 poin atau sekitar 0,25 persen ke level Rp16.828 per dolar AS. Pelemahan ini dipengaruhi kombinasi sentimen eksternal dan domestik, menurut pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi.