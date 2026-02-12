JAKARTA - Pengunjung memilih makanan di salah satu pasar swalayan di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah dalam kondisi aman.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan pemantauan rutin terhadap pasokan pangan dan gas LPG 3 kg untuk mencegah permainan harga serta mengantisipasi kelangkaan di lapangan.

Berdasarkan data kolaborasi BUMD dan BUMN per 9 Februari 2026, stok pangan Jakarta tercatat mencukupi, dengan ketersediaan beras 182.172 ton, daging sapi 1.223,9 ton, minyak goreng 625 ton, gula pasir 437,4 ton, serta bawang merah dan putih lebih dari 150 ton.