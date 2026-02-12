Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Kegiatan dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 ini menjadi momentum pemaparan capaian satu tahun pendampingan terhadap 12 Bank Sampah Unit (BSU).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Kegiatan dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 ini menjadi momentum pemaparan capaian satu tahun pendampingan terhadap 12 Bank Sampah Unit (BSU).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Kegiatan dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 ini menjadi momentum pemaparan capaian satu tahun pendampingan terhadap 12 Bank Sampah Unit (BSU).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Kegiatan dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 ini menjadi momentum pemaparan capaian satu tahun pendampingan terhadap 12 Bank Sampah Unit (BSU).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Kegiatan dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 ini menjadi momentum pemaparan capaian satu tahun pendampingan terhadap 12 Bank Sampah Unit (BSU).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

HPSN 2026: Sinergi Pemerintah dan Swasta Kembangkan Bank Sampah Berbasis Komunitas

Kamis 12 Februari 2026 23:44 WIB
A
A
A
JAKARTA - Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup RI Rasio Ridho Sani (kiri-tengah), Direktur Public Affairs, Communications, and Sustainability CCEP Indonesia Lucia Karina (kanan-tengah), perwakilan PT Sirkular Saka Indonesia selaku mitra pelaksana, serta perwakilan pemerintah, komunitas, dan pengurus Bank Sampah Kelurahan Cipinang Melayu melakukan serah terima simbolis dukungan pendampingan bank sampah pada Festival Bank Sampah di Jakarta Timur, Rabu (12/2/2026).
 
Kegiatan dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 ini menjadi momentum pemaparan capaian satu tahun pendampingan terhadap 12 Bank Sampah Unit (BSU). Berdasarkan data SIPSN, timbulan sampah nasional pada 2025 mencapai 21,65 juta ton dan baru sekitar 35 persen yang terkelola, sehingga penguatan kapasitas bank sampah berbasis komunitas dinilai krusial.
 
“Inisiatif berbasis komunitas seperti bank sampah sangat penting karena membantu menyelesaikan persoalan di tingkat paling bawah,” ujar Rasio. Lucia Karina menambahkan, kolaborasi lintas sektor mendorong bank sampah berkembang dari sekadar titik kumpul menjadi pusat ekonomi sirkular. Selama satu tahun, program ini berhasil mengelola lebih dari 80 ton sampah dan memperkuat operasional 12 BSU melalui pelatihan serta dukungan infrastruktur.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Tingkatkan Ekonomi Warga, Sandiaga Uno Resmikan Bank Sampah di Cilincing
HPSN 2026: Sinergi Pemerintah dan Swasta Kembangkan Bank Sampah Berbasis Komunitas
Potret Siswa Bersihkan Sampah Pasar Peringati Hari Peduli Sampah Nasional
Kelompok Ibu Rumah Tangga di Palu Manfaatkan Bank Sampah untuk Penopang Kebutuhan Keluarga
Warga Menabung di Bank Sampah Dharma Laksana Denpasar Bali
Bernilai Ekonomi, Warga Antusias Tukar Kardus dan Botol Plastik di Bank Sampah
Warga Manfaatkan Bank Sampah untuk Cari Penghasilan Tambahan