Bantuan yang diberikan berupa biaya pendidikan dalam bentuk uang tunai atau uang saku yang disalurkan secara bertahap.
Bantuan yang diberikan berupa biaya pendidikan dalam bentuk uang tunai atau uang saku yang disalurkan secara bertahap.
CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi (kanan) dan Founder BenihBaik.com Andy F. Noya (kiri) secara simbolis menyerahkan beasiswa kepada perwakilan penerima saat acara Awarding Ceremony GrabScholar: Memberdayakan Masa Depan Keluarga Mitra melalui Dukungan Pendidikan Inklusif di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Bantuan yang diberikan berupa biaya pendidikan dalam bentuk uang tunai atau uang saku yang disalurkan secara bertahap.
CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi (kanan) dan Founder BenihBaik.com Andy F. Noya (kiri) secara simbolis menyerahkan beasiswa kepada perwakilan penerima saat acara Awarding Ceremony GrabScholar: Memberdayakan Masa Depan Keluarga Mitra melalui Dukungan Pendidikan Inklusif di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Momen Penyerahan Beasiswa Warnai Puncak Acara GrabScholar 2025 di Jakarta

Kamis 12 Februari 2026 23:44 WIB
JAKARTA - CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi (kanan) dan Founder BenihBaik.com Andy F. Noya (kiri) secara simbolis menyerahkan beasiswa kepada perwakilan penerima saat acara Awarding Ceremony GrabScholar: Memberdayakan Masa Depan Keluarga Mitra melalui Dukungan Pendidikan Inklusif di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

 
Grab Indonesia bersama BenihBaik.com menyelenggarakan Awarding Ceremony GrabScholar yang mengusung tema Memberdayakan Masa Depan Keluarga Mitra melalui Dukungan Pendidikan Inklusif. Acara tersebut merupakan penutup rangkaian GrabScholar 2025, sekaligus momen penyerahan simbolis beasiswa dan apresiasi kepada pelajar berprestasi, baik dari anggota keluarga mitra Grab maupun masyarakat umum dengan jenjang SD hingga perguruan tinggi. GrabScholar 2025 merupakan kolaborasi Grab dan BenihBaik.com sebagai kelanjutan komitmen dalam mendukung pemerataan akses pendidikan melalui program beasiswa. Bantuan yang diberikan berupa biaya pendidikan dalam bentuk uang tunai atau uang saku yang disalurkan secara bertahap.
