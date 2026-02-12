Foto 1 / 5
Perbesar
Penari barongsai beraksi saat menghibur pengunjung di Pondok Indah Mall, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
Pertunjukan keseneian barongsai di pusat perbelanjaan tersebut dalam rangka memeriahkan perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili sekaligus untuk menarik perhatian pengunjung.
Foto 3 / 5
Perbesar
Pertunjukan keseneian barongsai di pusat perbelanjaan tersebut dalam rangka memeriahkan perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili sekaligus untuk menarik perhatian pengunjung.
Foto 4 / 5
Perbesar
Pertunjukan keseneian barongsai di pusat perbelanjaan tersebut dalam rangka memeriahkan perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili sekaligus untuk menarik perhatian pengunjung.
Foto 5 / 5
Perbesar
Penari barongsai beraksi saat menghibur pengunjung di Pondok Indah Mall, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Advertisement
Semarak Imlek 2577, Barongsai Tampil Atraktif di Pusat Perbelanjaan
Kamis 12 Februari 2026 14:44 WIB
A
A
A
JAKARTA - Penari barongsai beraksi saat menghibur pengunjung di Pondok Indah Mall, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Pertunjukan keseneian barongsai di pusat perbelanjaan tersebut dalam rangka memeriahkan perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili sekaligus untuk menarik perhatian pengunjung.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya