JAKARTA - Penari barongsai beraksi saat menghibur pengunjung di Pondok Indah Mall, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Pertunjukan keseneian barongsai di pusat perbelanjaan tersebut dalam rangka memeriahkan perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili sekaligus untuk menarik perhatian pengunjung.