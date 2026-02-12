Advertisement
Penari barongsai beraksi saat menghibur pengunjung di Pondok Indah Mall, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Pertunjukan keseneian barongsai di pusat perbelanjaan tersebut dalam rangka memeriahkan perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili sekaligus untuk menarik perhatian pengunjung.
Pertunjukan keseneian barongsai di pusat perbelanjaan tersebut dalam rangka memeriahkan perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili sekaligus untuk menarik perhatian pengunjung.
Pertunjukan keseneian barongsai di pusat perbelanjaan tersebut dalam rangka memeriahkan perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili sekaligus untuk menarik perhatian pengunjung.
Penari barongsai beraksi saat menghibur pengunjung di Pondok Indah Mall, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Semarak Imlek 2577, Barongsai Tampil Atraktif di Pusat Perbelanjaan

Kamis 12 Februari 2026 14:44 WIB
JAKARTA - Penari barongsai beraksi saat menghibur pengunjung di Pondok Indah Mall, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Pertunjukan keseneian barongsai di pusat perbelanjaan tersebut dalam rangka memeriahkan perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili sekaligus untuk menarik perhatian pengunjung. 

