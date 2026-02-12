Suasana pengunjung memadati area booth F&B BCA Expoversary 2026 di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Sabtu (7/2/2026). Area kuliner di Hall 3 menjadi salah satu magnet utama dalam gelaran tahunan tersebut, menghadirkan puluhan tenant makanan dan minuman dengan beragam pilihan sajian.

Pengunjung memanfaatkan area ini sebagai tempat beristirahat setelah berkeliling area pameran. Frida, salah satu pengunjung, datang bersama teman-temannya dan mengaku rutin menghadiri acara tersebut. “Untuk BCA Expoversary wajib datang karena gratis biaya masuk, tenant-nya banyak, dan saya belanja tipis-tipis memanfaatkan promo BCA,” ujarnya.

Muhammad Daud juga berburu makanan bersama keluarga usai mengunjungi area pameran kendaraan. “ICE BSD ini sangat luas, rasanya seperti habis olahraga. Kami jadi lapar dan mencari makanan berat yang tidak terlalu antre,” katanya sambil tersenyum.

Sejumlah booth tampak ramai dengan antrean, baik di area indoor maupun outdoor, menandakan tingginya minat pengunjung terhadap ragam kuliner yang tersedia. Area makan pun dipenuhi keluarga dan rombongan yang bersantai menikmati hidangan.

Salah satu tenant yang menarik perhatian adalah Warung Bakti BCA yang mengusung konsep tempo dulu. Tenant ini menyediakan puluhan pilihan makanan ringan, rebusan, permen, dan minuman yang dapat dinikmati gratis dengan ketentuan tertentu. Area duduk bergaya angkringan serta ruang publik beralas rumput sintetis turut dimanfaatkan pengunjung untuk bersantai.

Setiap hari, ratusan pengunjung memadati Area Bakti BCA dan Warung Bakti BCA sebagai bagian dari pengalaman berkunjung di BCA Expoversary 2026 yang memadukan pameran, rekreasi, dan wisata kuliner dalam satu lokasi.