Presiden Direktur PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) Yuli Melati Suryaningrum (kanan) menyampaikan paparan kinerja perusahaan sepanjang tahun buku 2025, yang diadakan di Jakarta, Selasa 10 Februari 2026.
Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum (kanan) tengah menunjukan kinerja keuangan BCA Syariah yang ada di layar monitor didampingi Direktur BCA Syariah Ina Widjaja, Direktur BCA Syariah, Eduard Guntoro Purba, Direktur BCA Syariah Lukman Hadiwijaya dan Direktur BCA Syariah Pranata usai Media Update Kinerja BCA Syariah 2025, di Jakarta, Selasa 10 Februari 2026.
Kinerja Solid 2025, Laba Bersih BCA Syariah Naik 15,4%
Rabu 11 Februari 2026 18:15 WIB
JAKARTA - Presiden Direktur PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) Yuli Melati Suryaningrum (kanan) menyampaikan paparan kinerja perusahaan sepanjang tahun buku 2025, yang diadakan di Jakarta, Selasa 10 Februari 2026.
BCA Syariah mencatatkan kinerja yang solid dengan peningkatan total aset sebesar 15,4% secara year-on-year (YoY) menjadi Rp19,2 triliun. Kinerja positif juga tercermin pada laba bersih yang tumbuh 15,4% yoy menjadi Rp212 miliar.
