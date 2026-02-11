JAKARTA - Presiden Direktur PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) Yuli Melati Suryaningrum (kanan) menyampaikan paparan kinerja perusahaan sepanjang tahun buku 2025, yang diadakan di Jakarta, Selasa 10 Februari 2026.

BCA Syariah mencatatkan kinerja yang solid dengan peningkatan total aset sebesar 15,4% secara year-on-year (YoY) menjadi Rp19,2 triliun. Kinerja positif juga tercermin pada laba bersih yang tumbuh 15,4% yoy menjadi Rp212 miliar.