Direktur Utama Easycash Nucky Poedjiardjo memberikan sambutan saat peluncuran MOJANG (Modul Bijak Keuangan) di Jakarta.
Upaya ini jadi bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat literasi keuangan agar generasi muda tidak hanya melek layanan keuangan, tetapi juga mampu mengelola risiko dan tanggung jawabnya sejak dini, untuk menyiapkan masa depan finansial yang sehat dan berkelanjutan.
Pekerja menunjukan modul disela-sela acara peluncuran MOJANG (Modul Bijak Keuangan) di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Upaya ini jadi bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat literasi keuangan agar generasi muda tidak hanya melek layanan keuangan, tetapi juga mampu mengelola risiko dan tanggung jawabnya sejak dini, untuk menyiapkan masa depan finansial yang sehat dan berkelanjutan.
HOME MULTIMEDIA Foto

Kolaborasi Industri Keuangan Hadirkan MOJANG untuk Perkuat Literasi Generasi Muda

Selasa 10 Februari 2026 23:51 WIB
JAKARTA - Pekerja menunjukan modul disela-sela acara peluncuran MOJANG (Modul Bijak Keuangan) di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

 
Easycash bersama AFTECH dan IARFC Indonesia meluncurkan MOJANG untuk mendorong tumbuhnya kebiasaan finansial yang lebih sehat di kalangan generasi muda melalui edukasi yang praktis, relevan, dan mudah diterapkan. 
 
Upaya ini jadi bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat literasi keuangan agar generasi muda tidak hanya melek layanan keuangan, tetapi juga mampu mengelola risiko dan tanggung jawabnya sejak dini, untuk menyiapkan masa depan finansial yang sehat dan berkelanjutan.
