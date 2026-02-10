JAKARTA - Warga keturunan Tionghoa mencuci patung dewa atau rupang di Wihara Amurva Bhumi, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Sejumlah umat tampak khusyuk membersihkan patung-patung dewa, sementara yang lain merapikan altar dan menguras wadah abu dupa. Aktivitas ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan menyambut pergantian tahun dalam perayaan Imlek.

Tradisi bersih-bersih yang rutin dilakukan menjelang Imlek ini tak sekadar menjaga kebersihan tempat ibadah, tetapi juga sarat makna simbolis. Ritual tersebut dipercaya sebagai upaya membuang energi negatif sekaligus membuka jalan bagi datangnya keberuntungan dan harapan baru di tahun yang akan datang.

Perayaan Imlek 2026 diperkirakan jatuh pada 17 Februari 2026, menandai dimulainya Tahun Kuda Api atau tahun ke-2577 dalam penanggalan Tionghoa. Imlek menjadi momen sakral bagi masyarakat Tionghoa di berbagai belahan dunia untuk berkumpul, berdoa, dan mengawali tahun baru dengan semangat kebersamaan serta harapan akan kehidupan yang lebih baik.