Foto 1 / 5
Perbesar
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (tengah) menerima laporan pembahasan dari Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri (kiri) disaksikan oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal saat Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
Rapat tersebut beragendakan pengambilan beberapa putusan, salah satunya yaitu menyetujui delapan calon anggota Badan Zakat Nasional (Baznas) untuk ditetapkan menjadi anggota.
Foto 3 / 5
Perbesar
Rapat tersebut beragendakan pengambilan beberapa putusan, salah satunya yaitu menyetujui delapan calon anggota Badan Zakat Nasional (Baznas) untuk ditetapkan menjadi anggota.
Foto 4 / 5
Perbesar
Rapat tersebut beragendakan pengambilan beberapa putusan, salah satunya yaitu menyetujui delapan calon anggota Badan Zakat Nasional (Baznas) untuk ditetapkan menjadi anggota.
Foto 5 / 5
Perbesar
Rapat tersebut beragendakan pengambilan beberapa putusan, salah satunya yaitu menyetujui delapan calon anggota Badan Zakat Nasional (Baznas) untuk ditetapkan menjadi anggota.
Advertisement
Rapat Paripurna ke-13 DPR Setujui Delapan Calon Anggota Baznas
Selasa 10 Februari 2026 23:52 WIB
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (tengah) menerima laporan pembahasan dari Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri (kiri) disaksikan oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal saat Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Rapat tersebut beragendakan pengambilan beberapa putusan, salah satunya yaitu menyetujui delapan calon anggota Badan Zakat Nasional (Baznas) untuk ditetapkan menjadi anggota.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya