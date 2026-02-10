JAKARTA - Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (tengah) menerima laporan pembahasan dari Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri (kiri) disaksikan oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal saat Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Rapat tersebut beragendakan pengambilan beberapa putusan, salah satunya yaitu menyetujui delapan calon anggota Badan Zakat Nasional (Baznas) untuk ditetapkan menjadi anggota.