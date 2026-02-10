Advertisement
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (tengah) menerima laporan pembahasan dari Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri (kiri) disaksikan oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal saat Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Rapat tersebut beragendakan pengambilan beberapa putusan, salah satunya yaitu menyetujui delapan calon anggota Badan Zakat Nasional (Baznas) untuk ditetapkan menjadi anggota.
Rapat tersebut beragendakan pengambilan beberapa putusan, salah satunya yaitu menyetujui delapan calon anggota Badan Zakat Nasional (Baznas) untuk ditetapkan menjadi anggota.
Rapat tersebut beragendakan pengambilan beberapa putusan, salah satunya yaitu menyetujui delapan calon anggota Badan Zakat Nasional (Baznas) untuk ditetapkan menjadi anggota.
Rapat tersebut beragendakan pengambilan beberapa putusan, salah satunya yaitu menyetujui delapan calon anggota Badan Zakat Nasional (Baznas) untuk ditetapkan menjadi anggota.
HOME MULTIMEDIA Foto

Rapat Paripurna ke-13 DPR Setujui Delapan Calon Anggota Baznas

Selasa 10 Februari 2026 23:52 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (tengah) menerima laporan pembahasan dari Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri (kiri) disaksikan oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal saat Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Rapat tersebut beragendakan pengambilan beberapa putusan, salah satunya yaitu menyetujui delapan calon anggota Badan Zakat Nasional (Baznas) untuk ditetapkan menjadi anggota. 

