JAKARTA - Seorang pasien anak didampingi orang tuanya membaca buku usai peresmian rumah singgah Ronald McDonald House di Kemanggisan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Yayasan Ronald McDonald House Charities meresmikan rumah singgah gratis keempat guna mendukung layanan kesehatan bagi pasien anak dengan penyakit kronis terutama dari luar kota yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.