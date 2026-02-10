Foto 1 / 5
Seorang pasien anak didampingi orang tuanya membaca buku usai peresmian rumah singgah Ronald McDonald House di Kemanggisan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Rumah singgah gratis keempat guna mendukung layanan kesehatan bagi pasien anak dengan penyakit kronis terutama dari luar kota yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
Ketua Yayasan Ronald McDonald House Charities (RMHC) Caroline Djajadiningrat (kiri) bersama Ketua Pokja Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) Oktavia Lilyasari (kanan) membubuhkan cap jari pada lukisan saat peresmian rumah singgah Ronald McDonald House di Kemanggisan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Dukung Pengobatan Anak Penyakit Kronis, Rumah Singgah Gratis Keempat Diresmikan di Kemanggisan
Selasa 10 Februari 2026 23:51 WIB
JAKARTA - Seorang pasien anak didampingi orang tuanya membaca buku usai peresmian rumah singgah Ronald McDonald House di Kemanggisan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Yayasan Ronald McDonald House Charities meresmikan rumah singgah gratis keempat guna mendukung layanan kesehatan bagi pasien anak dengan penyakit kronis terutama dari luar kota yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
