Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Seorang pasien anak didampingi orang tuanya membaca buku usai peresmian rumah singgah Ronald McDonald House di Kemanggisan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Rumah singgah gratis keempat guna mendukung layanan kesehatan bagi pasien anak dengan penyakit kronis terutama dari luar kota yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Ketua Yayasan Ronald McDonald House Charities (RMHC) Caroline Djajadiningrat (kiri) bersama Ketua Pokja Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) Oktavia Lilyasari (kanan) membubuhkan cap jari pada lukisan saat peresmian rumah singgah Ronald McDonald House di Kemanggisan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Rumah singgah gratis keempat guna mendukung layanan kesehatan bagi pasien anak dengan penyakit kronis terutama dari luar kota yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Seorang pasien anak didampingi orang tuanya membaca buku usai peresmian rumah singgah Ronald McDonald House di Kemanggisan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Dukung Pengobatan Anak Penyakit Kronis, Rumah Singgah Gratis Keempat Diresmikan di Kemanggisan

Selasa 10 Februari 2026 23:51 WIB
A
A
A

JAKARTA - Seorang pasien anak didampingi orang tuanya membaca buku usai peresmian rumah singgah Ronald McDonald House di Kemanggisan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Yayasan Ronald McDonald House Charities meresmikan rumah singgah gratis keempat guna mendukung layanan kesehatan bagi pasien anak dengan penyakit kronis terutama dari luar kota yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Rumah Singgah Penyakit Kronis
Foto Lainnya
Intip Aktivitas Senam Pasien Covid-19 di Rumah Singgah Karantina
Dukung Pengobatan Anak Penyakit Kronis, Rumah Singgah Gratis Keempat Diresmikan di Kemanggisan
Menko PMK Siapkan Rumah Singgah untuk Korban Kebakaran Kebon Kosong Kemayoran
MNC Vision Network dan MNC Peduli Berikan Donasi Sosial ke Rumah Singgah Pasien IZI
Tidak Terawat, Situs Kolonial Belanda Ini Pernah Jadi Rumah Singgah Bung Hatta