Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menerima salinan ijazah pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo usai mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menerima salinan ijazah pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo usai mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menerima salinan ijazah pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo usai mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menerima salinan ijazah pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo usai mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menerima salinan ijazah pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo usai mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Senin (9/2/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Tindak Lanjut Putusan KIP, Bonatua Silalahi Terima Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

Senin 09 Februari 2026 22:16 WIB
A
A
A

JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menerima salinan ijazah pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo usai mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Senin (9/2/2026).

 
Kedatangannya merupakan tindak lanjut atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang mengabulkan seluruh permohonannya terkait dokumen ijazah pendidikan Presiden ke-7 RI tersebut.
 
Sebelumnya, Bonatua telah menerima salinan ijazah dari KPU, namun terdapat sembilan elemen yang masih ditutupi. Karena tidak puas dengan salinan yang dinilai belum sepenuhnya terbuka, ia kemudian mengajukan gugatan ke KIP.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Ini Runutan Pendaftaran Partai Perindo sebagai Peserta Pemilu 2019 dari DPP Perindo ke Kantor KPU RI
Roy Suryo Diperiksa 9 Jam di Polda Metro soal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
LSI Denny JA: Mayoritas Publik Tak Percaya Isu Ijazah Palsu Jokowi
Potret Ruang Monitoring Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada Serentak 2024 di KPU RI