Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menerima salinan ijazah pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo usai mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Tindak Lanjut Putusan KIP, Bonatua Silalahi Terima Salinan Ijazah Jokowi dari KPU
Senin 09 Februari 2026 22:16 WIB
JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menerima salinan ijazah pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo usai mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Kedatangannya merupakan tindak lanjut atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang mengabulkan seluruh permohonannya terkait dokumen ijazah pendidikan Presiden ke-7 RI tersebut.
Sebelumnya, Bonatua telah menerima salinan ijazah dari KPU, namun terdapat sembilan elemen yang masih ditutupi. Karena tidak puas dengan salinan yang dinilai belum sepenuhnya terbuka, ia kemudian mengajukan gugatan ke KIP.
