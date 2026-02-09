JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menerima salinan ijazah pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo usai mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Kedatangannya merupakan tindak lanjut atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang mengabulkan seluruh permohonannya terkait dokumen ijazah pendidikan Presiden ke-7 RI tersebut.

Sebelumnya, Bonatua telah menerima salinan ijazah dari KPU, namun terdapat sembilan elemen yang masih ditutupi. Karena tidak puas dengan salinan yang dinilai belum sepenuhnya terbuka, ia kemudian mengajukan gugatan ke KIP.