Direktur Utama/CEO GoTo, Hans Patuwo, menekan puzzle sebagai tanda simbolis peresmian Blok M Hub Gojek hasil berkolaborasi dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) di Jakarta (09/02/2026).
Kolaborasi ini menandai langkah konkret GoTo bersama MRT Jakarta untuk mempermudah mobilitas warga urban, mendorong pertumbuhan UMKM serta memberdayakan mitra driver.
GoTo. Blok M Hub Gojek merupakan sebuah model Kawasan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development (TOD) yang mengintegrasikan transportasi publik dan platform digital di Jakarta.
Kolaborasi ini menandai langkah konkret GoTo bersama MRT Jakarta untuk mempermudah mobilitas warga urban, mendorong pertumbuhan UMKM serta memberdayakan mitra driver.
Kolaborasi ini menandai langkah konkret GoTo bersama MRT Jakarta untuk mempermudah mobilitas warga urban, mendorong pertumbuhan UMKM serta memberdayakan mitra driver.
Foto

Blok M Hub Gojek Resmi Beroperasi, GoTo Dorong Mobilitas Urban dan Pemberdayaan UMKM

Senin 09 Februari 2026 22:16 WIB
JAKARTA - Direktur Utama/CEO GoTo, Hans Patuwo, menekan puzzle sebagai tanda simbolis peresmian Blok M Hub Gojek hasil berkolaborasi dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) di Jakarta (09/02).  GoTo. Blok M Hub Gojek merupakan sebuah model Kawasan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development (TOD) yang mengintegrasikan transportasi publik dan platform digital di Jakarta. Kolaborasi ini menandai langkah konkret GoTo bersama MRT Jakarta untuk mempermudah mobilitas warga urban, mendorong pertumbuhan UMKM serta memberdayakan mitra driver. Selain itu, juga menciptakan ekosistem digital yang terintegrasi dan dapat mendukung aktivitas keseharian masyarakat di kawasan Blok M.

 
Implementasi Blok M Hub Gojek berfokus pada tiga pilar, yakni   Akses transportasi yang lebih nyaman dari/ ke area Blok M dengan MRT dan layanan ekosistem GoTo, serta penambahan titik jemput dan promo spesial dari GoRide dan GoCar, Pelaku UMKM akan lebih mudah ditemukan pelanggan dengan adanya kurasi spesial di aplikasi GoFood. Ragam kuliner Blok M kini makin terjangkau dengan adanya voucher diskon makan di tempat dari GoDineIn, dan  Kemudahan pembayaran digital menggunakan GoPay, termasuk untuk membeli tiket MRT. Selain itu, digitalisasi merchant melalui aplikasi GoPay Merchant yang dilengkapi GoPay Spiker, perangkat suara notifikasi pembayaran, tanpa biaya instalasi.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Goto Gojek Mrt Jakarta
