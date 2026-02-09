JAKARTA - Direktur Utama/CEO GoTo, Hans Patuwo, menekan puzzle sebagai tanda simbolis peresmian Blok M Hub Gojek hasil berkolaborasi dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) di Jakarta (09/02). GoTo. Blok M Hub Gojek merupakan sebuah model Kawasan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development (TOD) yang mengintegrasikan transportasi publik dan platform digital di Jakarta. Kolaborasi ini menandai langkah konkret GoTo bersama MRT Jakarta untuk mempermudah mobilitas warga urban, mendorong pertumbuhan UMKM serta memberdayakan mitra driver. Selain itu, juga menciptakan ekosistem digital yang terintegrasi dan dapat mendukung aktivitas keseharian masyarakat di kawasan Blok M.

Implementasi Blok M Hub Gojek berfokus pada tiga pilar, yakni Akses transportasi yang lebih nyaman dari/ ke area Blok M dengan MRT dan layanan ekosistem GoTo, serta penambahan titik jemput dan promo spesial dari GoRide dan GoCar, Pelaku UMKM akan lebih mudah ditemukan pelanggan dengan adanya kurasi spesial di aplikasi GoFood. Ragam kuliner Blok M kini makin terjangkau dengan adanya voucher diskon makan di tempat dari GoDineIn, dan Kemudahan pembayaran digital menggunakan GoPay, termasuk untuk membeli tiket MRT. Selain itu, digitalisasi merchant melalui aplikasi GoPay Merchant yang dilengkapi GoPay Spiker, perangkat suara notifikasi pembayaran, tanpa biaya instalasi.