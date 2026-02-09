Advertisement
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek Nadiem Makarim menyaksikan pengambilan sumpah para saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Sidang lanjutan tersebut beragendakan pemeriksaan tujuh orang saksi.
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek Nadiem Makarim menyaksikan pengambilan sumpah para saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Sidang lanjutan tersebut beragendakan pemeriksaan tujuh orang saksi.
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek Nadiem Makarim menyaksikan pengambilan sumpah para saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/2/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Sidang Lanjutan Nadiem Makarim, Tujuh Saksi Diperiksa di Tipikor Jakarta

Senin 09 Februari 2026 22:13 WIB
A
A
A

JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek Nadiem Makarim  menyaksikan pengambilan sumpah para saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/2/2026). Sidang lanjutan tersebut beragendakan pemeriksaan tujuh orang saksi.

