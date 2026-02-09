Foto 1 / 5
Perbesar
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek Nadiem Makarim menyaksikan pengambilan sumpah para saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
Sidang lanjutan tersebut beragendakan pemeriksaan tujuh orang saksi.
Foto 3 / 5
Perbesar
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek Nadiem Makarim menyaksikan pengambilan sumpah para saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
Sidang lanjutan tersebut beragendakan pemeriksaan tujuh orang saksi.
Foto 5 / 5
Perbesar
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek Nadiem Makarim menyaksikan pengambilan sumpah para saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Advertisement
Sidang Lanjutan Nadiem Makarim, Tujuh Saksi Diperiksa di Tipikor Jakarta
Senin 09 Februari 2026 22:13 WIB
A
A
A
JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek Nadiem Makarim menyaksikan pengambilan sumpah para saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/2/2026). Sidang lanjutan tersebut beragendakan pemeriksaan tujuh orang saksi.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya