JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/2/2026). JPU KPK menghadirkan tiga orang saksi bagi mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yakni wirausahawan Alfian Budi Prasojo, Admin PT Centra Sertifikasi Nova Alisa Putri dan asisten rumah tangga Iin Marneta Eka Sari.