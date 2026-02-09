JAKARTA - Pengunjung mengamati mobil listrik VinFast VF MPV 7 pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (9/2/2026).

VinFast resmi meluncurkan VF MPV 7, MPV listrik tujuh penumpang yang menggabungkan kenyamanan, fungsionalitas, dan efisiensi.

VF MPV 7 ditenagai motor listrik 150 kW (201 hp) dan baterai 60,2 kWh yang dapat menempuh 450 km, VF MPV 7 dijual Rp 420 juta OTR Jakarta atau Rp 345 juta dengan skema berlangganan baterai, serta 2.000 pembeli pertama memperoleh insentif tunai Rp 16 juta dan pengisian daya gratis di jaringan V-Green.