Pengunjung mengamati mobil listrik VinFast VF MPV 7 pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (9/2/2026).
VinFast resmi meluncurkan VF MPV 7, MPV listrik tujuh penumpang yang menggabungkan kenyamanan, fungsionalitas, dan efisiensi.
(Kiri-Kanan) Deputy CEO of Sales and Network Development VinFast Indonesia Davy J. Tuilan bersama Chief Marketing Officer VinFast Indonesia Astrid Ariani Wijana dan Deputy CEO Aftersales M. Agus Riyadi berfoto saat peluncuran VinFast VF MPV 7 pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Pengunjung mengamati mobil listrik VinFast VF MPV 7 pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (9/2/2026).
VinFast resmi meluncurkan VF MPV 7, MPV listrik tujuh penumpang yang menggabungkan kenyamanan, fungsionalitas, dan efisiensi.
HOME MULTIMEDIA Foto

Senin 09 Februari 2026 22:12 WIB

Senin 09 Februari 2026 22:12 WIB
JAKARTA - Pengunjung mengamati mobil listrik VinFast VF MPV 7 pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (9/2/2026).

 
VinFast resmi meluncurkan VF MPV 7, MPV listrik tujuh penumpang yang menggabungkan kenyamanan, fungsionalitas, dan efisiensi.
 
VF MPV 7 ditenagai motor listrik 150 kW (201 hp) dan baterai 60,2 kWh yang dapat menempuh 450 km, VF MPV 7 dijual Rp 420 juta OTR Jakarta atau Rp 345 juta dengan skema berlangganan baterai, serta 2.000 pembeli pertama memperoleh insentif tunai Rp 16 juta dan pengisian daya gratis di jaringan V-Green.
