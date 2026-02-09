JAKARTA - Direktur Utama AdaKami Bernardino Vega (kanan) bersama Direktur Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi Otoritas Jasa Keuangan Indra (kiri) disela-sela penyerahan bantuan secara simbolis bagi korban bencana alam Sumatra dari AdaKami bersama BenihBaik.com di Jakarta, Senin (2/2/2026). Untuk mendukung proses pemulihan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, AdaKami bekerja sama dengan BenihBaik.com, platform pengumpulan dana dan donasi digital menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp1 miliar melalui program AdaKami Peduli dan bantuan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk penyediaan dapur umum dan fasilitas sanitasi darurat.