Dukungan puluhan ribu suporter yang memadati Indonesia Arena turut mengiringi perjuangan Garuda hingga detik terakhir, menegaskan perkembangan signifikan tim dalam beberapa tahun terakhir dan membuka optimisme untuk langkah lebih jauh di masa mendatang.
Dukungan puluhan ribu suporter yang memadati Indonesia Arena turut mengiringi perjuangan Garuda hingga detik terakhir, menegaskan perkembangan signifikan tim dalam beberapa tahun terakhir dan membuka optimisme untuk langkah lebih jauh di masa mendatang.
Pemain Timnas Futsal Indonesia berusaha merebut bola dari pemain Iran pada partai final AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (7/2/2026) malam.
Skuad Garuda tampil impresif meski harus mengakui keunggulan Iran melalui adu penalti dengan skor 4-5 setelah bermain imbang 5-5 hingga perpanjangan waktu.
Skuad Garuda tampil impresif meski harus mengakui keunggulan Iran melalui adu penalti dengan skor 4-5 setelah bermain imbang 5-5 hingga perpanjangan waktu.
Skuad Garuda tampil impresif meski harus mengakui keunggulan Iran melalui adu penalti dengan skor 4-5 setelah bermain imbang 5-5 hingga perpanjangan waktu.
Pemain Timnas Futsal Indonesia berusaha merebut bola dari pemain Iran pada partai final AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (7/2/2026) malam.
MULTIMEDIA Foto

Meski Gagal Juara, Timnas Futsal Indonesia Catat Sejarah ke Final AFC Futsal Asian Cup 2026

Minggu 08 Februari 2026 22:34 WIB
JAKARTA - Pemain Timnas Futsal Indonesia berusaha merebut bola dari pemain Iran pada partai final AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (7/2/2026) malam. Skuad Garuda tampil impresif meski harus mengakui keunggulan Iran melalui adu penalti dengan skor 4-5 setelah bermain imbang 5-5 hingga perpanjangan waktu.

 
Laga berlangsung sengit dan penuh tensi tinggi. Kedua tim saling berbalas gol sepanjang waktu normal hingga extra time, dengan Indonesia beberapa kali unggul dan menunjukkan mental bertanding yang kuat saat menghadapi salah satu raksasa futsal Asia.
 
Pada babak adu penalti, kiper Ahmad Habibie sempat membangkitkan asa publik lewat penyelamatan krusial. Namun Iran mampu memaksimalkan peluang dan memastikan kemenangan tipis sekaligus meraih gelar juara Piala Asia Futsal untuk ke-14 kalinya.
 
Meski gagal membawa pulang trofi, keberhasilan Indonesia melaju ke final untuk pertama kalinya menjadi catatan bersejarah bagi futsal nasional. Dukungan puluhan ribu suporter yang memadati Indonesia Arena turut mengiringi perjuangan Garuda hingga detik terakhir, menegaskan perkembangan signifikan tim dalam beberapa tahun terakhir dan membuka optimisme untuk langkah lebih jauh di masa mendatang.
