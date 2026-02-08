Advertisement
Artis sekaligus desainer kondang Ivan Gunawan (kanan) bersama Dai Nasional, KH. Fadlan Garamatan (tengah) dan Direktur Cinta Quran Center, Syafaat Nuryadi saat menggelar konferensi pers usai acara wisuda mahasantri angkatan ke-2 dan ke-3 di Menara 165, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Artis sekaligus desainer kondang Ivan Gunawan (kanan) bersama Dai Nasional, KH. Fadlan Garamatan (tengah) dan Direktur Cinta Quran Center, Syafaat Nuryadi saat menggelar konferensi pers usai acara wisuda mahasantri angkatan ke-2 dan ke-3 di Menara 165, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Momen ini bukan sekadar seremoni kelulusan, melainkan pelepasan 124 mahasantri terdiri dari 57 santri laki-laki dan 68 santri perempuan untuk mengemban amanah dakwah di tengah masyarakat.
Momen ini bukan sekadar seremoni kelulusan, melainkan pelepasan 124 mahasantri terdiri dari 57 santri laki-laki dan 68 santri perempuan untuk mengemban amanah dakwah di tengah masyarakat.
HOME MULTIMEDIA Foto

Minggu 08 Februari 2026 22:21 WIB

Minggu 08 Februari 2026 22:21 WIB
JAKARTA - Artis sekaligus desainer kondang Ivan Gunawan (kanan) bersama Dai Nasional, KH. Fadlan Garamatan (tengah) dan Direktur Cinta Quran Center, Syafaat Nuryadi saat menggelar konferensi pers usai acara wisuda mahasantri angkatan ke-2 dan ke-3 di Menara 165, Jakarta, Sabtu (7/2/2026). Momen ini bukan sekadar seremoni kelulusan, melainkan pelepasan 124 mahasantri terdiri dari 57 santri laki-laki dan 68 santri perempuan untuk mengemban amanah dakwah di tengah masyarakat.

 
Direktur Cinta Quran Center, Ustadz Syafaat Nuryadi, menyampaikan bahwa para lulusan dipersiapkan sebagai dai Quran yang berwawasan Islami, berkarakter pemimpin, dan berjiwa entrepreneur. Cinta Quran Center berkomitmen mencetak pendakwah yang mampu membawa nilai-nilai Al-Quran ke berbagai lini kehidupan, mulai dari dakwah, pendidikan, hingga pemberdayaan umat.
 
Sebagai kampus pendidikan dai Quran yang berlokasi di Tangerang Selatan, Cinta Quran Center membekali santrinya dengan kemampuan kepemimpinan, public speaking, serta kewirausahaan agar dapat berdakwah secara efektif, mandiri, dan berkelanjutan. Selama masa pendidikan, para santri juga aktif dalam program pengabdian masyarakat, pembinaan pelajar, pengisian kajian, hingga pengembangan media dakwah.
 
Dewan Pembina Amazing Group, Ustadz Fatih Karim, menegaskan bahwa pesantren yang dibangun dari dana wakaf umat ini didedikasikan untuk kepentingan umat. Dukungan juga datang dari Ivan Gunawan yang berkomitmen menjadi orang tua asuh bagi 20 santri sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan dan dakwah generasi Qurani.
 
Melalui wisuda ini, para lulusan diharapkan menjadi duta yang menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran serta membawa cahaya kebaikan di tengah masyarakat.
