Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 3
Perbesar
img-1
Penari membawakan tarian tradisional Sumba di Booth Bakti BCA yang menjadi salah satu magnet pengunjung dalam gelaran BCA Expoversary 2026 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Kamis (5/2/2026).
Foto 2 / 3
Perbesar
img-2
Pertunjukan tersebut menghadirkan nuansa khas Nusa Tenggara Timur di tengah suasana pameran, menarik perhatian pengunjung yang ingin menyaksikan kekayaan budaya Indonesia dari dekat.
Foto 3 / 3
Perbesar
img-3
Pertunjukan tersebut menghadirkan nuansa khas Nusa Tenggara Timur di tengah suasana pameran, menarik perhatian pengunjung yang ingin menyaksikan kekayaan budaya Indonesia dari dekat.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Pertunjukan Tarian Sumba Ramaikan BCA Expoversary 2026 di BSD

Minggu 08 Februari 2026 22:21 WIB
A
A
A

TANGERANG - Penari membawakan tarian tradisional Sumba di Booth Bakti BCA yang menjadi salah satu magnet pengunjung dalam gelaran BCA Expoversary 2026 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Kamis (5/2/2026). Pertunjukan tersebut menghadirkan nuansa khas Nusa Tenggara Timur di tengah suasana pameran, menarik perhatian pengunjung yang ingin menyaksikan kekayaan budaya Indonesia dari dekat.

Mengusung konsep Desa Bakti BCA Kampung Prai Ijing/Tebara, area Bakti BCA menghadirkan “Sumba Mini” yang memungkinkan pengunjung merasakan atmosfer Pulau Sumba dalam versi ringkas. Pengunjung dapat mencoba permainan tradisional khas NTT serta menyaksikan langsung proses pembuatan kain tenun ikat oleh para penenun Sumba, yang memperlihatkan ketelatenan dan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.
 
Booth ini tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga sarana edukasi dan apresiasi terhadap kearifan lokal, sekaligus memperkenalkan potensi desa wisata binaan kepada masyarakat luas. EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyampaikan bahwa pembangunan area Bakti BCA dengan konsep khas Kampung Prai Ijing/Tebara merupakan wujud komitmen BCA dalam memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia serta mendukung komunitas lokal.
 
“Melalui kehadiran ‘Sumba Mini’ di area Bakti BCA, kami mengajak pengunjung untuk tidak hanya sekadar melihat, tetapi juga merasakan langsung kekayaan budaya dan ketangguhan komunitas lokal yang kami bina,” ujarnya.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Pertunjukan Tarian Sumba Ramaikan BCA Expoversary 2026 di BSD
Pertujukan Tarian Tradisional Betawi di Bundaran HI
Presiden Prabowo Hadiri Milad ke-112 Muhammadiyah di NTT
Pembentangan Bendera Merah Putih Sepanjang Satu Kilometer di Bibir Pantai Nusantara NTT
Puluhan Ribu Warga NTT Hadiri Kampanye Terbuka Ganjar di Stadion Golo Dukal
Pementasan Tarian Tradisional Thailand di Bali
Pemda Batam Datangkan Sapi Asal NTT untuk Kebutuhan Kurban
Begini Suasana ASN di NTT Masuk Kantor Jam 05.30 Pagi