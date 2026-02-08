TANGERANG - Penari membawakan tarian tradisional Sumba di Booth Bakti BCA yang menjadi salah satu magnet pengunjung dalam gelaran BCA Expoversary 2026 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Kamis (5/2/2026). Pertunjukan tersebut menghadirkan nuansa khas Nusa Tenggara Timur di tengah suasana pameran, menarik perhatian pengunjung yang ingin menyaksikan kekayaan budaya Indonesia dari dekat.

Mengusung konsep Desa Bakti BCA Kampung Prai Ijing/Tebara, area Bakti BCA menghadirkan “Sumba Mini” yang memungkinkan pengunjung merasakan atmosfer Pulau Sumba dalam versi ringkas. Pengunjung dapat mencoba permainan tradisional khas NTT serta menyaksikan langsung proses pembuatan kain tenun ikat oleh para penenun Sumba, yang memperlihatkan ketelatenan dan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Booth ini tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga sarana edukasi dan apresiasi terhadap kearifan lokal, sekaligus memperkenalkan potensi desa wisata binaan kepada masyarakat luas. EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyampaikan bahwa pembangunan area Bakti BCA dengan konsep khas Kampung Prai Ijing/Tebara merupakan wujud komitmen BCA dalam memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia serta mendukung komunitas lokal.

“Melalui kehadiran ‘Sumba Mini’ di area Bakti BCA, kami mengajak pengunjung untuk tidak hanya sekadar melihat, tetapi juga merasakan langsung kekayaan budaya dan ketangguhan komunitas lokal yang kami bina,” ujarnya.