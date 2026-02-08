President Director & CEO Sequis Life Ted Margono (tengah) melakukan pelepasan balon sebagai simbol peresmian Sequis Center Bali yang berlokasi di Jalan Cok Agung Tresna No. 167-169, Dangin Puri Klod, Denpasar Selatan, Bali, Sabtu (7/2/2026). Gedung dilengkapi pelbagai fasilitas untuk memastikan nasabah terlayani dengan optimal dan memudahkan akses produk asuransi, juga bertujuan membuka peluang karier sebagai agen asuransi bagi masyarakat lokal.

Gedung Sequis Center Bali dirancang untuk mengintegrasikan Regional Service Center (RSC) sebagai pusat layanan nasabah dan Regional Training Center (RTC) untuk mendukung produktivitas tenaga pemasaran, dan juga difungsikan sebagai kantor pemasaran.

Dalam sambutannya, Ted Margono menegaskan bahwa fokus utama perusahaan adalah memperkuat kanal keagenan dan memperluas akses produk dengan didukung layanan berorientasi pada kepuasan nasabah dalam satu fasilitas terintegrasi di Sequis Center Bali.

Ia optimis langkah ini akan memperkuat reputasi Sequis Life sebagai perusahaan asuransi yang mampu menyediakan solusi perlindungan finansial yang inklusif. Hal ini sejalan dengan kampanye Sequis Life tahun 2026, “ Melindungi yang Paling Berarti.”